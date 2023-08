Vídeo mostra quarto que ator da Globo se jogou da janela totalmente destruído

O ator da Globo Sidney Sampaio se jogou de um quarto de hotel na manhã desta sexta-feira, 4, depois de chegar ao estabelecimento alterado, vindo de um outro hotel que recusou sua entrada.

Imagens obtidas pela Record, onde ele também chegou a trabalhar, mostram o quarto completamente destruído por Sidney, que quebrou todo o banheiro e espalhou remédios e pertences por todo o local. Ele foi resgatado depois de se jogar do quinto andar e cair em cima dos aparelhos de ar condicionado do hotel. Em seguida Sidney Sampaio ainda teve forças para provocar um certo tumulto no hotel e invadiu um outro quarto, de um hóspede que se assustou com toda a situação. De lá ele pulou novamente da janela e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, que confirmou em nota:

“O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro foi acionado, na manhã desta sexta-feira (4), para um salvamento de pessoa na Rua Aires Saldanha, n° 54, em Copacabana. A vítima, masculina adulta, foi encaminhada para o Hospital Municipal Miguel Couto”.

O hospital que recebeu o ator também confirmou sua entrada e disse que ele está em observação, mas sem risco de morrer: “A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que o paciente encontra-se em estado estável. Ele sofreu duas fraturas, mas sem indicação cirúrgica e segue em observação”.