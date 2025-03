Viçosa sedia III Congresso Nacional de Saúde e Educação sobre Autismo

A vice-presidente da Associação dos Autistas de Manhuaçu e Conselheira Municipal da Onda-autismo, Neiliana Medeiros palestrou sobre o tema “o esporte como ferramenta de socialização e muito mais”

VIÇOSA – A cidade de Viçosa recebeu, nesse final de semana (14 e 15), especialistas, educadores, familiares e profissionais de saúde, para participarem do III Congresso Nacional de Saúde e Educação sobre Autismo. O objetivo do congresso foi o de promover a inclusão e o entendimento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), fortalecimento das redes de apoio, compartilhar experiências e práticas inovadoras, diálogo entre profissionais, educadores, familiares e a sociedade, para construir um futuro mais acessível e acolhedor para todos.

O local escolhido foi o Centro Universitário de Viçosa, para receber os participantes do evento, que, ao longo dos dois dias discutiram a estratégia no tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), reflexos primitivos e suas repercussões no TEA, outras visões e possibilidades a respeito do autismo e seus desdobramentos nas relações familiares. As palestras abordaram ainda, a disfunção de integração sensorial impacta o desempenho ocupacional na vida da pessoa com autismo, estratégias para um ambiente de aprendizado inclusivo com base na neurociência da educação, diagnósticos diferenciais no TEA, a importância da fisioterapia específica para o tratamento conservador da escoliose em pessoas com Autismo, além de outros assuntos ligados ao tema

A vice-presidente da Associação dos Autistas de Manhuaçu e Conselheira Municipal da Onda-autismo, Neiliana Medeiros palestrou sobre o tema “o esporte como ferramenta de socialização e muito mais”. Segundo ela, o evento foi muito gratificante, e receber o convite para ser palestrante sobre Autismo foi de suma importância, para a troca de experiências. “Poder olhar para trás e vê tudo que já passei com o meu filho, e hoje colher os frutos dessa longa caminhada, é muito bom. Ser mãe atípica não é fácil, mas não é impossível. Tudo que realizamos com amor e empatia, faz com que tudo fique mais leve. Meu filho é campeão estadual na modalidade de Taekwondo”, destaca.

Neiliana Medeiros ressalta que, o III Congresso reuniu profissionais capacitados, com experiências maravilhosas, levando as informações referente aos tratamentos e resultados dos mesmos, no dia a dia dos autistas e compartilhando conhecimento. A cada dia surgem novas esperanças, de uma qualidade de vida para eles. Ao final, a palestrante foi homenageada e recebeu o título de “Embaixadora do III Congresso de Saúde e Educação sobre Autismo”.

Eduardo Satil / Rádio Caparaó FM 107,5