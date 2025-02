Vice-prefeito renuncia ao cargo de chefe de gabinete

Médico e técnico em contabilidade é nomeado para o cargo

CARATINGA- Após o vice-prefeito Ronaldo da Milla entregar carta renunciando ao cargo de chefe de gabinete na última sexta-feira (14), a Prefeitura de Caratinga nomeou na segunda-feira (17), um novo titular para o cargo. Ronaldo permanece vice-prefeito, mas, não exerce mais a função de chefe de gabinete.

NOVO CHEFE DE GABINETE

A Prefeitura de Caratinga nomeou Pedro Henrique Barros para o cargo de chefe de gabinete.

Pedro é médico, técnico em contabilidade e assessor político. Formou-se em Medicina em 2023, inspirado por Dr. Giovanni, a quem acompanha como assessor político desde 2021.

Filho de contadores, aprendeu desde cedo a técnica e os princípios da contabilidade, o que fortaleceu sua visão administrativa e sua atuação na gestão pública. Além de seu trabalho na saúde e na política, dedica-se ao serviço comunitário, participando ativamente de obras sociais e unindo sua fé ao compromisso com o bem-estar da população.

A RENÚNCIA

Confira na íntegra a carta de renúncia assinada pelo vice-prefeito Ronaldo da Milla:

“Venho, por meio desta apresentar, formalmente, minha renúncia ao cargo de Chefe de Gabinete da Prefeitura de Caratinga, função que exerci com dedicação e compromisso por um período de 45 dias, sempre pautado pelos princípios de transparência e de gestão participativa.

Desde o início de nossa gestão, acreditei em um projeto que contribuiria diretamente para o crescimento da nossa cidade, trabalhando de forma séria e responsável. No entanto, ao longo do tempo, enfrentei desafios e resistências que dificultaram o cumprimento do compromisso assumido com a sociedade e nossos eleitores.

Diante divergências quanto às diretrizes e decisões tomadas pela atual administração por não concordar com as ações iniciais do governo, compreendo que, para manter minha coerência e compromisso com os princípios que defendo, torna-se insustentável minha permanência no cargo. Dessa forma, comunico minha decisão de deixar a chefia de gabinete, reafirmando que continuo à disposição da população e da justiça para cumprir minhas responsabilidades como vice-prefeito de Caratinga.

Reafirmo ainda meu compromisso com nossa cidade, especialmente na busca por recursos e no fortalecimento das nossas associações e instituições, mantendo-me fiel aos interesses do povo de Caratinga.

Agradeço a confiança depositada e desejo sucesso a administração municipal”.