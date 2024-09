Vice-governador vistoria Apae de Caratinga

O vice-governador de Minas Gerais, Professor Mateus, esteve nesse domingo (29/9) na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Caratinga, que atende às pessoas com deficiência intelectual, física, auditiva e múltipla.

A Apae de Caratinga receberá um novo incentivo do Governo de Minas, dentro do repasse de R$ 14,2 milhões para a manutenção dos Serviços Especializados de Reabilitação em Deficiência Intelectual (Serdi), anunciado este mês. Atualmente, mais de 90% dos Serdis estão em Apaes.

Ao lado do presidente da Apae do município, Luiz Henrique Bitencourt, Professor Mateus passou pelas estruturas da associação, como as salas de aula, a piscina terapêutica, a padaria e a quadra.

A Apae de Caratinga receberá R$ 78,4 mil do Estado até setembro de 2025, somando um total de R$ 608 mil para esse período.