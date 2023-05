Viagem para Itália: Quais os principais pontos turísticos?

Ainda que seja um país pequeno, a Itália tem muito a oferecer no turismo, tanto culturalmente, como também no quesito belezas naturais e na gastronomia. Sendo assim, confira quais são os principais pontos turísticos do país e reserve suas atrações favoritas pelo hellotickets.com.br.

Saiba agora quais são os principais pontos turísticos da Itália

Sem mais delongas, conheça abaixo 5 importantes pontos turísticos da Itália e já programe o seu próximo passeio. Acompanhe!

Roma

Primeiramente, não podemos falar de importantes pontos turísticos da Itália sem citar a sua capital, Roma.

Sendo assim, é muito bacana que você visite a capital italiana e não deixe de fazer um passeio em alguns locais importantíssimos. A saber:

Coliseu de Roma: trata-se de um espaço maravilhoso da capital italiana e que é muito imponente. Não só pela sua grandeza estrutural, como também por toda a sua história;

Fórum romano e Palatina em Roma: trata-se de um lugar incrível e adorado por muitos visitantes (mais que o próprio Coliseu). Basicamente, este é um local diretamente ligado à história e a fundação de Roma;

Outro importante lugar de Roma para se visitar é a Fontana di Trevi. Esse local é famosíssimo graças a diversos filmes, bem como já virou costume o visitante jogar uma moeda na água para que, segundo a tradição, ela volte à cidade quanto antes.

Veneza

No entanto, se você vai fazer uma viagem a dois para a Itália, a nossa dica é visitar Veneza, uma das cidades turísticas mais importantes da Europa.

Por lá, a dica principal é visitar a Praça de São Marcos e sua Basílica, além das ilhas Murano.

Milão

Sob o mesmo ponto de vista, quem curte moda, a nossa dica é a cidade de Milão. Desse modo, além de ser a capital da moda mundial, lá você pode visitar deslumbrantes butiques e showrooms de famosos designers e estilistas.

Sardenha

Já quem curte praias e ilhas paradisíacas deve inserir no seu passeio a Sardenha. Afinal, ela é a segunda maior ilha da Itália.

Por lá existem praias magníficas. Ah! Ao passar pelo local, não deixe de visitar a capital Cagliari, as Ilhas Maddalena e a Costa Smeralda (para viagens de luxo).

Florença

Por último, se você gosta de arte, a nossa dica é visitar Florença. Lá, é possível conferir alguns lugares incríveis para quem curte patrimônio cultural, tais como: