Viação Rio Doce adota ações preventivas e altera horários

Ônibus estão com horários semelhante aos de domingos e feriados

CARATINGA – Para evitar que o coronavírus seja um problema para as pessoas que usam o transporte público, a viação Rio Doce está tomando algumas medidas preventivas. Na tarde desta quarta-feira (18), o presidente Rinaldo Grossi recebeu a reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA para conversar sobre algumas mudanças e também demonstrar de que forma a empresa está contribuindo para que não haja contaminação dos funcionários e passageiros.

Segundo ele, todos os ônibus estão sendo constantemente higienizados com álcool, que também tem em sua composição bactericidas. Antes de sair da garagem e durante as viagens os funcionários estão orientados a fazer a limpeza.

O horário das linhas municipais e intermunicipais também foram alterados, sendo semelhantes aos domingos e feriados.

Rinaldo deixou claro que como a empresa está em vários estados e cidades, precisa também seguir as orientações de governadores e prefeitos para cada localidade. Em Caratinga, o prefeito Welington Moreira publicou um decreto em que o transporte público deve acomodar no máximo 44 pessoas de acordo com a capacidade de cada veículo, pois todas devem viajar sentadas para evitar a aglomeração. “Estamos atentos e nos adaptando a tudo que for preciso para a prevenção desse vírus, garantindo assim o bem-estar dos passageiros e dos nossos funcionários”, explicou Rinaldo.

Para outros estados em que os governadores estão impedindo a entrada de ônibus de outros estados, como o Rio de Janeiro, por exemplo, as pessoas que já compraram suas passagens podem fazer a remarcação.