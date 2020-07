Vestibular de Inverno Unec oferece inscrições gratuitas para mais de 20 cursos de graduação nos campus Caratinga e Nanuque

DA REDAÇÃO – O Vestibular de Inverno do centro Universitário de Caratinga (Unec) está com inscrições gratuitas para os mais de 20 cursos de graduação nos campus de Caratinga e Nanuque. Os interessados podem agendar as provas até o próximo dia 07 de agosto, ou ainda, podem utilizar a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), para ingresso ensino superior. O processo seletivo para os cursos do Unec será realizado de forma virtual, no momento da inscrição, ou presencialmente na Secretaria do Registro Acadêmico.

A pró-reitora de Ensino da Instituição, Raquel Carvalho, fala sobre o processo seletivo e sobre a oportunidade de ingresso ao ensino superior. “O Vestibular de Inverno representa uma ótima oportunidade para os candidatos a uma vaga ao ensino superior. O processo seletivo Unec está com inscrições gratuitas e permite a utilização da nota do ENEM realizado a partir do ano de 2015. Hoje, o curso superior representa uma chance maior de sucesso profissional, além de ser uma exigência em muitos concursos públicos”.

As vagas ofertadas em Caratinga são para os cursos de: Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (bacharelado ou licenciatura), Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Física, História, Geografia, Letras, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Pedagogia e Psicologia. E no campus de Nanuque as oportunidades são para os cursos de: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (bacharelado ou licenciatura), Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Sanitária e Ambiental, Farmácia, Física e Medicina Veterinária.

As inscrições para o processo seletivo podem ser realizadas por meio do site www.unec.edu.br, bem como, pelo e-mail: sra.unec@hotmail.com. Para concluir a inscrição o candidato deverá preencher corretamente a Ficha de Requerimento de Inscrição. Para mais informações sobre o vestibular de inverno entre em contato pelo telefone (33) 3322-7900 Ramal 7902 ou pelo WhatsApp (33) 99986-3935. O edital completo pode ser acessado no mesmo site das inscrições.