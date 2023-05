Verônica Moreira Lança livro infantil: ‘Vekinha Em… O Mistério do Coco’

CARATINGA – “Vekinha é uma menina muito esperta e curiosa, que vive grandes aventuras na rua do sapo, onde mora com a sua família. Adora brincar com seus amigos (as) até o entardecer, ouvindo o cri-cri dos grilos e as melodias dos sapos”, assim Verônica Moreira define seu novo livro, ‘Vekinha Em o Mistério do Coco’ (Editora Littera).

A escritora e colunista do Jornal Cultural Rol, Verônica Moreira, autora do livro ‘Jardim das Amoreiras’, está fazendo o pré-lançamento de seu novo, e desta vez aposta no público infantil com as aventuras e indagações de Vekinha.

Verônica Moreira disse que deseja resgatar, através de seu livro infantil, a importância do contato das crianças com a natureza e com suas origens, relatando, através do novo livro, como era sua vida na antiga ‘Rua do Sapo’, hoje conhecida como Rua Paulina Miranda.

Sinopse

‘Vekinha Em… O Mistério do Coco’ é um livro que irá aguçar a curiosidade das crianças quanto aos mistérios da natureza; nele, os leitores mirins também poderão viajar e se divertir com as histórias que acontecem em um único cenário, a Rua do Sapo, uma rua onde acontecem muitas coisas engraçadas, muitas brincadeiras das quais a personagem participa, ao lado das amiguinhas e familiares. Apesar de destinado ao público infantil, os adultos certamente também irão amar.

Sobre a autora:

Verônica Kelly Moreira Coelho, natural da cidade de Caratinga, e mais conhecida no meio cultural e acadêmico como Verônica Moreira, é autora do livro ‘Jardim das Amoreiras’; Baronesa da Augustíssima e Soberana Casa Real e Imperial dos Godos de Oriente; Acadêmica Internacional, Delegada Cultural e Comendadora da FEBACLA – Federação Brasileira dos Acadêmicos das ciências, Letras e Artes; Acadêmica Efetiva da ACL- Academia Caratinguense de Letras; Acadêmica Correspondente na ACL – Academia Cruzeirense de Letras; ACL- Academia Caxambuense de letras; Acadêmica Internacional da AILB/AICLAB; Acadêmica Internacional de Ciências, Letras e Artes, Brasilis e Diretora de Cultura da mesma entidade; Embaixadora da Paz; Editora Setorial de Eventos e colunista do Jornal Cultural ROL; colunista do Internet Jornal e da Revista Internacional The Bard. Co-autora e, várias Antologias; co-organizadora da Antologia em Homenagem ao Bicentenário de Fiódor Dostoiévski; coorganizadora da Antologia ROLiana e da coletânea Tributo aos Grandes Nomes da Literatura Universal.