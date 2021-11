Vermelho Novo recebe encontro da Rede Leste de Banco de Alimentos

VERMELHO NOVO – Na última semana, as equipes das secretarias de Agricultura, e de Assistência Social do município trabalharam para a realização do evento. O Centro de Pastoral da Paróquia Nossa Senhora da Conceição recebeu grande público, apesar das fortes chuvas que atrapalharam a chegada de alguns representantes municipais. A Rede Leste de Banco de Alimentos (RELBA) é a maior do Brasil em volume movimentado de alimentos, isso permite que os alimentos excedidos em um município possam ser distribuídos em outros.

Estiveram presentes representantes de mais de vinte municípios, além do deputado estadual Professor Irineu, do deputado federal Leonardo Monteiro e vários assessores representando seus deputados.

Para o presidente da rede, João Paulo, a realização desses encontros é de suma importância para adquirir conhecimentos e trocar experiências: “trabalhamos muito para mensalmente fazer esses encontros e percebemos o resultado positivo ao término sempre com novas adesões”.

As autoridades usaram o microfone para parabenizar o município pela grandeza do evento e fizeram questão de frisar a importância da RELBA para o crescimento e melhor distribuição de renda para os pequenos produtores de cada município.

Muito emocionado em receber amigos e companheiros de toda região, o prefeito José das Graças Silva (Zé Boneizinho) fez o uso do microfone para agradecer a todos: “É uma satisfação muito grande receber todos aqui na nossa cidade. Meu agradecimento a todos, em especial aos funcionários da Agricultura e Assistência Social que não mediram esforços para que este evento fosse tão brilhante. Ver este espaço cheio mesmo com tanta chuva nos alegra muito, muito obrigado a todos” agradece o prefeito.

Decreto 074/2021

Zé Boneizinho aproveitou a oportunidade para assinar um decreto 074/2021 que trata da liberdade econômica do município.

Houve ainda reunião bastante proveitosa, segundo avaliou o prefeito. O representante do SICOOB União dos Vales, Tales Estanislau Costa, que é projetista socioambiental da instituição, falou da importância da organização econômica regional. Logo em seguida a assessora jurídica Marilia Rodrigues e o diretor de projetos de desenvolvimento local Fernando Abreu fizeram apresentação voltada para as políticas dos “APL” e “Minas Livre para Crescer”.

Finalizando os trabalhos, os secretários Cléverson Marcos e Eliane Silva, Agricultura e Assistência Social, respectivamente, fizeram a entrega de vários brindes através de sorteios. Todos foram convidados para um almoço, dando assim o enceramento da ordem do dia.

Assessoria de Comunicação