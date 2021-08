Vereadores reivindicam subdestacamentos policiais para os distritos

Comandante da PM, André Pedrosa, receberá os legisladores para discutir estratégias de trabalho

CARATINGA – Vereadores que representam os distritos de Caratinga estão reivindicando a instalação de subdestacamentos policiais para esses locais, melhorando assim a segurança. Os legisladores José Cordeiro de Oliveira (PSD) de Cordeiro de Minas; Ricardo Miranda de Freitas Paiva (PP), o “Ricardo Angola”, de Sapucaia; Rosilene Franco da Silva Cassiano (PROS) de São Cândido; Valdeci Dionísio da Silva (PSD), o “Dete” de Santa Efigênia; e o João Levindo de Faria (DEM), o “João Catita” de Santa Luzia, estiveram na redação do DIÁRIO DE CARATINGA, para falarem das demandas de seus distritos.

Cordeiro de Minas

Segundo José Cordeiro, a situação dos distritos não vem sendo agradável, em virtude de atos de vandalismo que estão perturbando toda a comunidade por falta da presença efetiva da Polícia Militar. “Está tendo muito vandalismo, tem também a questão também da proliferação da prostituição infantil, a questão dos furtos que está acontecendo cada vez em maior número, muitos jovens, adolescentes e até crianças de 12 anos estão percorrendo pelo caminho das drogas e a gente vê a aflição dos pais de família na comunidade, que estão gritando por socorro”, comentou.

Ainda de acordo com o vereador, a Patrulha Rural não está sendo suficiente para atender as demandas do distrito, e para que o problema seja resolvido, pede a instalação de subdestacamento. “Até o governo antes do prefeito Welington Moreira existia o subdestacamento de polícia na comunidade. Inclusive o subdestacamento de Cordeiro de Minas foi conquistado com muita luta, que teve lá por muitos anos e de uma hora para outra resolveram retirar deixando os distritos da forma que estão. A comunidade está simplesmente reivindicando o retorno do subdestacamento de polícia, porque é um direito que já conquistamos e nos foi tirado. A diferença com a presença da Polícia Militar é visível. A PM com dois outros três policiais cuida da segurança pública, ela pode chegar perto do criminoso ou do vândalo, e usar o poder do estado para prender, e conduzir para a delegacia de polícia. A polícia traz estabilidade na segurança”, destacou o legislador.

Sapucaia

Ricardo Miranda de Freitas Paiva (PP), o “Ricardo Angola” do distrito de Sapucaia, também pede a volta dos subdestacamentos. “Temos que tentar voltar com esses subdestacamento, em Sapucaia teve esse policiamento até 2012, depois foi retirado. Reunimos um grupo de vereadores, principalmente dos que moram nos distritos, pois estamos sentindo na pele o que causa a falta de policiamento efetivo no lugar, e teremos uma reunião com o comandante André Pedrosa para levar essas questões”, disse Ricardo Angola.

São Cândido

Rosilene Franco da Silva Cassiano (PROS), de São Cândido, explica que muitos delitos estão sendo cometidos por menores infratores e pede a presença da PM. “Em todos os distritos está acontecendo esse tipo de vandalismo, principalmente nos finais de semana, onde eles atacam mais, estão furtando, independente do horário. Na verdade a maioria dos delitos é cometido por menores, e nós queremos ter de volta os subdestacamentos”, destacou a vereadora.

Santa Efigênia

Valdeci Dionísio da Silva (PSD), o “Dete” de Santa Efigênia, reclamou que muitas pessoas de fora aproveitam o final de semana para irem aos distritos cometerem crimes. “Em Santa Efigênia está tendo muito assalto, semana passada tivemos uma base da polícia lá por três, quatro dias direto. A patrulha rural passa, mas não está resolvendo. A população de Caratinga tem comprado chácaras nos distritos, mas está faltando segurança, inclusive vamos em Belo Horizonte tentar falar com o governador para resolver nossa situação

Santa Luzia

Residente em Santa Luzia, João Levindo de Faria (DEM), o “João Catita”, diz que por lá não tem acontecido muitos crimes, e o problema maior está sendo com jovens conduzindo veículos de forma irresponsável. “Santa Luzia por ser um distrito grande, não tem acontecido coisas tão graves, mas seria bom ter o subdestacamento para dar segurança aos moradores”.

Polícia Militar

De acordo com o capitão Jefferson, no último dia 23, o comandante do 62º Batalhão de Polícia Militar, André Pedrosa, esteve na reunião da Câmara e já deixou agendada uma reunião para hoje para conversar com os vereadores. “Sensível na busca por soluções conjuntas para melhoria do trabalho prestado pela PM, o comandante marcou essa reunião onde serão discutidas estratégias para o policiamento nos distritos. A Polícia Militar está aberta pra ouvir os vereadores e toda população”, afirmou o capitão.