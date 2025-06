Vereadores de Mutum e deputado Miguel Angelo destinam R$ 1 milhão para Hospital César Leite

MANHUAÇU – Vereadores de Mutum visitaram nesta semana o Hospital César Leite, em Manhuaçu, para anunciar a destinação de uma emenda parlamentar de R$ 1 milhão. O recurso será utilizado para reforçar os serviços de saúde prestados à população da região, incluindo moradores de Mutum.

A comitiva contou com a presença dos vereadores João Afonso Monteiro, Luiz Guilherme Magalhães Piava e Nélia da Saúde, além do assessor Johnathan Henrique e também com o apoio do vereador Cleuto Enfermeiro. A emenda foi articulada junto ao deputado federal Miguel Ângelo.

Durante a visita, os parlamentares foram recebidos pela diretoria da instituição e destacaram a importância do hospital para a saúde regional. O vereador João Afonso ressaltou que o Hospital César Leite é a principal referência de atendimento para os mutuenses em casos de maior complexidade.

“Esse investimento é fundamental para garantir mais qualidade e estrutura na saúde pública. Seguimos trabalhando pelo desenvolvimento regional, fortalecendo cada município”, afirmou João Afonso.

A direção do hospital agradeceu a parceria e colocou a instituição à disposição da comunidade. “O Hospital César Leite está sempre à disposição de toda a nossa região. Ficamos muito gratos pela parceria do Deputado Federal Miguel Ângelo e os vereadores, pois o investimento no HCL é também para a saúde de Mutum”, destacou o provedor Milton Martins.

A bancada reafirmou o compromisso de manter diálogo com a população e continuar buscando melhorias para a saúde.