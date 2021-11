Vereador quer incluir nome de Marília Mendonça no Parque de Exposições

CARATINGA- Tramita na Câmara Municipal de Caratinga um projeto de lei de autoria do vereador Emerson Matos, o “Irmão Emerson” (PP), que propõe que se acrescente Marília Mendonça ao nome do Parque de Exposições João da Costa Mafra.

Ele sugere que passe a vigorar o nome Parque de Exposições Marília Mendonça e João da Costa Mafra.

João da Costa Mafra, conhecido como João do Tino foi prefeito de Caratinga no período de 1977 a 1982. O Parque foi construído em sua gestão e leva o seu nome, em homenagem ao político.

Nas redes sociais, as opiniões sobre o projeto são divergentes. Algumas pessoas acreditam ser justa a homenagem à cantora no local em que ela se apresentaria no dia 5 de novembro. Por outro lado, algumas criticam a proposta, inclusive, familiares de João do Tino.

O projeto ainda passará por votação pela Câmara e, caso seja aprovado, será sancionado pelo executivo.