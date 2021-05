Vereador Mauro da Água e Luz fala sobre problema de animas soltos na pista

CARATINGA – Constantemente animais de grande porte como cavalos, são vistos soltos na BR-116, e também nas ruas de Caratinga, fazendo muita sujeira e até mesmo causando graves acidentes.

O vereador Mauro César do Nascimento, o “Mauro da Água e Luz”, sempre fala do problema nas reuniões da Câmara e até teve um projeto de sua autoria aprovado para que esses animais sejam identificados e os proprietários responsabilizados.

Em entrevista ao DIÁRIO DE CARATINGA, o vereador falou sobre o problema e as possíveis soluções.

Quando começou a se atentar para esse problema dos animais soltos nas vias?

Venho batendo nessa tecla há aproximadamente 10 anos. Infelizmente não é um problema desta administração, a prefeitura não teve um carinho especial com esse clamor da sociedade para resolver esse problema. A administração sempre ficou inerte em relação a isso, tivemos um pequeno avanço no final da gestão passada, onde houve algumas apreensões, mas pararam de recolher os animais. É um problema sério, de saúde pública e também social. Um animal solto nas vias públicas pode provocar um acidente, onde pode haver a perda de um ente querido, um pai de família, ou de um filho, uma perda irreparável que poderia ser evitada.

Em algum momento Caratinga teve um local para abrigar esses animais?

Iniciou-se a construção de um centro de zoonoses, que fica próximo à balança do Dnit, no Córrego do Pasto, que seria para atender toda a microrregião, e houve uma série de irregularidades, que não irei entrar no mérito nesse momento. Esse centro de zoonoses, não funcionou está sobre embargo judicial, dinheiro público jogado fora, está aquele elefante branco. Este centro iria apreender animais de grande e pequeno porte. A infraestrutura é fraca.

Em Caratinga os animais fazem uma farra na cidade, mas quem quer ter um animal de grande porte tem que ter um ambiente adequado sobre isso, você tem que ter um pasto, ou uma baia fora da cidade. A gente vê as pessoas criando animais nas vias públicas, comendo sacolas, revirando as praças, sujando, e sem contar ainda o risco de carrapatos.

Esses animais também representam um risco para a saúde pública?

Sim. Tivemos num passado recente uma epidemia de carrapatos aqui na cidade, e foi num transtorno para controlar esse momento, que salvo engano foi no governo do Ernani. Tivemos muitas mortes aqui por questões dos carrapatos. Então você vê esse monte de animal na BR-116, na praça Cesário Alvim, que é o cartão postal da cidade, e nas periferias. Então o poder público precisa resolver isso de uma vez por todas

Mas já passou um projeto na Câmara de sua autoria para resolver esse problema. Do que se trata?

O animal solto aparentemente, ele tem um dono. Quando acontece um acidente, e esse animal morre, ninguém é o dono. Pesquisando uma solução na internet, vi uma reportagem do Globo Rural, e aí descobri que existe um chip de identificação, é colocado entre pele, do animal e você tem um leitor que você passa, e você colherá os dados ali inseridos.

E como esse projeto se tornará possível?

Esse projeto já foi aprovado pela Câmara, já está em fase de licitação, comprar esses chips, e fará apreensão desses animais. Quando a pessoa for buscar o animal, a secretaria de Meio Ambiente já terá colocado todos os dados do animal no chip, e se o animal estiver em via pública o dono sofrerá todas as sanções da lei.

E sobre as carroças, qual sua opinião?

Em momento algum falamos de proibição de veículos de tração animal, pelo contrário, queremos normatizar. Porque todas as pessoas que trabalham têm consciência, a gente tem que separar o trigo do joio. E indo um pouco mais além, essa questão do chip, Caratinga é uma cidade de médio porte, deixando de ter aquele conceito de cidade interiorana. Apesar da cidade de Caratinga não ter sido projetada, tivemos avanços nessa gestão com relação ao trânsito, então entendo que a prefeitura tem que chamar as pessoas que trabalham com carroças, charretes, fazer uma preparação para esse pessoal e identificar as carroças, não para pagar imposto. Mas temos que ter responsabilidade, um motorista é taxado pela lei, ele paga imposto do seu veículo e pagar sua habilitação, então não é justo de quem está em dia no trânsito, disputar o mesmo espaço com um veículo de tração animal que não tem a preparação mínima, pra conhecer a lei, não trafegar na contramão. Eu moro na roça, também sou carroceiro conheço animal, você não tem o total controle dele. Se ele estiver no semáforo e houver uma explosão, dependendo ele fica louco, descontrolado, e já vi crianças conduzindo carroças dentro da cidade, e ela não tem conhecimento mínimo pra fazer uma direção defensiva.