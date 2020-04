Vereador e secretária de municipal morrem em acidente na BR-116

MANHUAÇU – Durante o dia de ontem, familiares, amigos e admiradores foram prestar homenagens ao vereador Juarez Cléres Elói e a secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social de Manhuaçu, Giuzaina Gregório. Ambos faleceram em virtude de um acidente ocorrido na noite de terça-feira (21) na BR-116, região de Vila de Fátima.

Segundos informações dos bombeiros militares, a moto conduzida por Juarez colidiu contra uma picape. Ele morreu no local do acidente, já Giuzaina chegou a ser socorrida até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manhuaçu, mas não resistiu aos graves ferimentos.

A Perícia Técnica da Polícia Civil irá emitir laudo apontando as causas do acidente.

TRAJETÓRIAS

Juarez Cléres Elói era do distrito de São Sebastião do Sacramento, em Manhuaçu. Foi eleito vereador pela primeira vez em 1996. Desde então, foi reeleito nos mandatos 2001-2004, 2005-2008, 2009-2012, 2013-2016. Estava no seu sexto mandato atualmente.

Na Câmara Municipal integrava as comissões de Constituição, Justiça e Redação; Orçamento, Finanças e Tomada de Contas e de Segurança Pública. No período de 2017 a 2018 foi vice-presidente do Poder Legislativo.

De família tradicional do Bairro Santa Luzia, Giuzaina Celeste Gregório exercia o cargo de Secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social em Manhuaçu desde o ano de 2017. No entanto, sua trajetória na pasta é bem anterior.

Ao longo dos anos, dedicou-se em diversas funções na Secretaria Municipal. Além disso, atuou diretamente em conselhos municipais ligados ao setor. O trabalho de Giuzaina proporcionou avanços significativos na área de assistência social do município e foi, em função dessa trajetória, que assumiu a mais alta função na secretaria.

Em manifestações nas redes sociais, amigos manifestaram pesar pelo falecimento dos dois, relembrando a carreira e o perfil dedicado às pessoas, em especial, as mais carentes que sempre pautou a vida do casal.

LUTO OFICIAL

A prefeita Cici Magalhães declarou luto oficial no município de Manhuaçu, pelo período de três dias, em sinal de pesar pelo falecimento da secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social, Giuzaina Celeste Gregório, e do vereador Juarez Cléres Elói.

A Associação Mineira de Municípios (AMM) emitiu nota de pesar. “Ambos eram forças municipalistas com papel importante na gestão da prefeita Cici Magalhães, queridos por toda população. O sentimento da entidade se estende aos familiares, amigos e ao povo do município”.

SEPULTAMENTOS

Devido a pandemia do Coronavírus e assim evitar aglomerações, os velórios foram realizados ontem em locais diferentes. Por volta das 9h teve início o velório de Juarez em uma quadra esportiva do distrito de Sacramento. O sepultamento foi marcado para às 11h.

Já velório de Giuzaina Gregório aconteceu em Manhuaçu e o sepultamento aconteceu durante a tarde, no cemitério municipal.

Com informações: Portal Caparaó