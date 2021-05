Vereador de Piedade é contra projetos do executivo que contratam empréstimo de mais de R$ 2,5 milhões

Para Warlisson Nogueira (PDT), o prazo para pagamento é extenso e não prestigia as principais necessidades do município

PIEDADE DE CARATINGA – No último dia 19, a prefeitura de Piedade de Caratinga, através de seu gestor Adolfo Bento, encaminhou dois projetos de lei ao legislativo, pedindo autorização para contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e com Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG.

O projeto de lei 017/2021 autoriza ao município a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG, o montante de um milhão e quinhentos mil reais, destinado ao financiamento de infraestrutura urbana com prazo de pagamento de 78 meses (6 anos e cinco meses), sendo a carência de 12 meses (um ano). A justificativa do executivo para o empréstimo é realizar obras de calçamento em bloquetes na zona rural de Piedade de Caratinga.

Já o projeto de lei 018/2021, autoriza o poder executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, no valor de um milhão de reais, para melhorar a estrutura viária do município, na zona rural, com prazo de pagamento de 120 meses (10 anos) e carência de 24 meses (dois anos). Portanto os dois projetos somam um valor de R$ 2,5 milhões em empréstimos, com prazos que chegam até 12 anos para pagamento.

“NÃO ACHO JUSTO”

O vereador Warlisson Nogueira, do PDT, conversou com a reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA, e disse que é contra os projetos, pelo fato do prazo de pagamento chegar a 12 anos e não beneficiar as principais prioridades do município. “Não acho justo, a Caixa Econômica Federal disponibiliza um empréstimo para todos os vereadores assim que se inicia a legislatura. Ela oferece esse empréstimo para cada vereador, só que nenhum deles pegou, porque às vezes a gente tem o hábito de falar que o empréstimo é bom. É bom porque na verdade os bancos vivem de juros, então nunca foi viável empréstimo, e por que nenhum dos vereadores pegaram, já que o empréstimo é bom? Só que a caixa dá condições, onde você tem dentro do seu mandato para você quitar esse empréstimo. Quero ver qual o banco, a financiadora que vai fornecer o empréstimo para pagar na próxima legislatura”, explica Warlisson.

O vereador disse que o ex-prefeito Ednilson Lopes também mandou um projeto semelhante para a Câmara, que não foi aprovado. Warlisson diz que seu posicionamento não é político, mas é pela questão de ser certo ou errado. “O ex-prefeito mandou um projeto no valor de 2,4 milhões de empréstimo para outras finalidades, mas com as mesmas características, pedindo o prazo de 10 anos para pagamento e dois anos de carência, nem em pauta colocamos o projeto, fomos unânimes contra, eu estava presidindo a Câmara, e não coloquei em votação. Quando o projeto chega tem que ser levado à apreciação da população, o que ela acha do projeto. Estamos lá para representar a população, não estamos lá para representar o executivo, e na verdade não estamos vendo essa atitude dos vereadores”, ressaltou o legislador.

O vereador disse que existem vários problemas no município, que precisam ser resolvidos independente do vereador ser aliado ou não do executivo. “Não tem que morar no bolso do prefeito, temos que ser unânimes no nosso posicionamento, temos que ter liberdade para expressar nossa opinião. Ele (prefeito) falou que tem dinheiro em caixa, se tem dinheiro, por que fazer empréstimo? Por que não resolver o problema do município? Nós estamos vendo na cidade muitas coisas para arrumar, muitos buracos, tem que calçar os morros sim, mas não podemos priorizar uma área e abandonar as outras”, disse.

Warlisson conclui que não é digno comprometer o orçamento do município referente a um mandato futuro. “Eu votaria, desde que se pagasse dentro do mandato do atual prefeito. Não acho justo você interferir na administração de outro gestor, pode ser que ele seja novamente reeleito, mas até que prove o contrário, ele pagaria apenas quatro anos, e sobraria mais oito anos, referente a outros dois mandatos”, disse o vereador.

A reportagem tentou entrar em contato com o prefeito Adolfo Bento para prestar esclarecimentos dos projetos, mas ele não foi encontrado.