Vereador de Orizânia é absolvido da acusação de ser mandante de incêndio criminoso em unidade de saúde

O vereador de Orizânia, Sérgio Magela Ribeiro (MDB), foi absolvido da acusação de ser o mandante do crime de incêndio ocorrido em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em maio de 2021.

Inicialmente, o político e os outros dois réus, Luciano Marques Batista e Cosme Damião Moura, foram condenados a 5 anos e 10 meses de prisão por participação no crime. No entanto, após recurso das defesas, os três foram absolvidos em segunda instância.

Os advogados de defesa do vereador afirmaram que desde o início do processo apresentaram diversas provas de que Sérgio não esteve no local onde o crime teria sido supostamente contratado e que “apesar da prova documental e testemunhal apresentada, o vereador Sérgio suportou mais de um ano de prisão preventiva, até ser solto.”

Conforme a denúncia apresentada pelo MPMG, os acusados causaram o incêndio, além de terem coagido testemunhas para que não colaborassem com as investigações.

Na decisão de absolvição, a relatora, desembargadora Beatriz Pinheiro Caires, afirmou que ficaram dúvidas sobre a autoria dos acusados, uma vez que versões muito diferentes foram apresentadas no processo.

“Não se descarta a possibilidade de que os réus estejam envolvidos nos fatos descritos na denúncia, porém, há uma forte convicção de que outros indivíduos também possam ser os reais responsáveis pelas práticas criminosas”, diz o documento.

Relembre o caso

No dia 12 de maio de 2021, uma Unidade Básica de Saúde, localizada na Rua Manoel Henrique Costa Sobrinho, no Centro de Orizânia, foi incendiada.

Segundo a denúncia do MPMG, os dois acusados, Luciano Marques e Cosme Damião, a mando do vereador, quebraram o vidro da janela da UBS, usaram um produto inflamável para incendiar o imóvel, danificaram os materiais odontológicos e deixaram um bilhete com a frase ‘todos morrerão’.

Em 30 de julho do mesmo ano, uma operação da Polícia Civil prendeu o político. Na época, de acordo com o delegado de Divino, Cristiano Silva de Almeida, que foi responsável pelo caso, as investigações revelaram que o incêndio teria ocorrido em razão de desavenças políticas.

Na ocasião, os três foram presos. Após os alvarás de soltura, Sérgio Magela foi liberado no dia 24 de dezembro de 2021, Luciano Marques, em 28 de dezembro de 2022, e Cosme Damião, em 29 de setembro de 2022.

