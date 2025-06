Vereador de Manhumirim é preso sob acusação de violência doméstica

MANHUMIRIM – Um vereador de Manhumirim foi preso preventivamente na manhã desta quinta-feira, 12 de junho. Ele é acusado de lesão corporal e ameaças, no âmbito doméstico, praticadas contra a filha adolescente. A decretação da prisão atendeu a requerimento do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça de Combate à Violência Doméstica de Manhumirim.

Segundo apurado, a agressão contra a filha teria ocorrido no dia 18 de maio. No entanto, conforme relatos de testemunhas, este não seria um episódio isolado, tendo o investigado uma personalidade voltada à prática de agressões e imposição de temor aos familiares.

De acordo com o promotor de Justiça Guilherme Ferreira Hack, “a prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública, para preservar a integridade da vítima, mas sobretudo por conveniência da instrução criminal, uma vez que o agressor estava ameaçando familiares e testemunhas, inclusive de morte, a não relatarem os fatos às autoridades. Segundo familiares, há anos vem ocorrendo episódios de violência doméstica praticada pelo investigado, porém, por medo, os envolvidos nunca tiveram coragem de denunciar”.

Fonte: Assessoria MPMG