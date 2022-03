Vereador busca revitalização da Praça Cesário Alvim e retorno de estacionamento nos horários de missa

CARATINGA- O vereador Rominho Costa (PV) protocolou pedido de providência para revitalização da Praça Cesário Alvim e a regularização do funcionamento do estacionamento nos horários de funcionamento das missas realizadas na Catedral São João Batista.

Em entrevista ao DIÁRIO, Rominho explica o objetivo da revitalização. “Primeiro que é nossa praça central, matriz, ponto de referência da cidade, conhecida por muitas pessoas. De fato, temos uma das praças mais bonitas do nosso Estado de Minas Gerais e merece. Nossa praça merece toda atenção. Antes de dar essa entrevista inclusive estamos cientes que já existe uma verba, que temos trabalhado na confirmação desta, específica para revitalização da Praça Cesário Alvim. Sabemos o quanto essas verbas especiais ajudam na Administração, por isso que precisamos sempre estar indo atrás dos nossos deputados, de quem têm as verbas, para que possamos ajudar a nossa cidade. Creio que com certeza essa verba estando em caixa o prefeito Dr. Welington terá toda a condição e. claro, interesse de fazer também, pois, essa praça merece todo investimento”.

O vereador também falou a respeito do estacionamento na praça, uma questão bastante polêmica. Em 2018, a Justiça proibiu o estacionamento que era costumeiramente realizado na Praça, quando o Conselho de Patrimônio Cultural de Caratinga (Compac) emitiu parecer contrário a essa prática.

Para Rominho, a questão deve ser reconsiderada, se tratando do uso do espaço nos horários de celebrações da Catedral. “Desde quando foi proibido o estacionamento aqui em frente à Catedral, eu, particularmente, entrei com o pedido para que voltasse nos horários da missa, uma vez que respeitando as pessoas que vêm à missa aqui na Igreja da Catedral. Também a justificativa naquele momento foi que os automóveis estragavam as pedras portuguesas. Ao longo desse tempo que está impossibilitado de estacionarem, vemos que de fato não são os automóveis que traziam esse dano. Tanto é que é natural esse desgaste. É preciso que haja só a manutenção. Nesses horários de missa, ninguém que vem vai estacionar, por exemplo, um caminhão nesse local, mas, automóveis pequenos”.

O vereador reforça a ideia de que o estacionamento possa retornar, atendendo a quem frequenta as missas. “Sou leigo, não sou da parte técnica, mas, já perguntamos várias pessoas, que eles não prejudicam o piso aqui. E é mais que justo, é uma praça tradicional, muito frequentada pelos católicos e nesses horários principalmente da missa, não vejo problema nenhum. Creio que pode haver uma flexibilização para que atenda aos fiéis no momento das missas, principalmente os idosos e nesses momentos fica um pouco desconfortável, uma vez que não temos estacionamento suficiente no entorno da praça nem nas ruas paralelas, por causa dos horários das missas”.

Rominho Costa afirma que levou a questão ao Legislativo, estando aberto ao diálogo para tratar a questão. “Não somos os donos da razão 100%, temos que abrir sempre um diálogo, principalmente, quando se trata de um patrimônio público. Saber da importância de voltar ao que era, pois, sempre foi permitido estacionar aqui nos horários das missas”.