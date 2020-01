Vencimento do IPVA 2020 começa na próxima segunda-feira (13)

Saiba a expectativa de arrecadação em cada município da região

DA REDAÇÃO – Começa na próxima segunda-feira (13) o vencimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2020, em Minas Gerais. A escala tem início com as placas de final 1 e 2 e segue sempre com dois finais de placa por dia, até a sexta-feira (17), se encerrando com os dígitos 9 e 0. O proprietário de veículo pode optar por pagar o imposto em cota única, com 3% de desconto, ou em até três parcelas.

CONFIRA A ESCALA DE VENCIMENTOS:

O pagamento do imposto em dia, à vista ou parcelado, além de evitar a incidência de multa e juros pelo atraso, proporciona ao contribuinte o benefício do programa “Bom Pagador”, que é um desconto automático de 3% sobre o valor do IPVA, caso a adimplência seja mantida por dois anos consecutivos. Em 2020, 2.246.055 veículos – 20,62% da frota tributável – receberam o desconto.

A tabela contendo as bases de cálculo e os valores do IPVA pode ser conferida no site da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF). As consultas também podem ser feitas pelo telefone 155 do LIGMINAS ou no aplicativo MG App, para smartphones e tablets, disponível para baixar gratuitamente nas versões Android e IOS.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do IPVA pode ser feito diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês dos agentes arrecadadores autorizados – Bradesco, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal, casas lotéricas, Mais BB, Banco Postal, Santander e SICOOB – bastando informar o número do Renavam do veículo.

Alguns bancos também oferecem aos clientes a opção de pagamento pelo internet banking. Quem preferir, pode imprimir a guia de arrecadação no site da SEF.

O Banco do Brasil disponibilizou em seus terminais de autoatendimento opção para pagamento do Documento de Arrecadação do IPVA e Taxa de Licenciamento (TRLAV) com cartão bancário de débito de qualquer instituição financeira. Para efetuar o pagamento, o contribuinte deve imprimir a guia pelo site da SEF e se dirigir a um caixa automático do Banco do Brasil munido de seu cartão de débito.

PENALIDADES

O não pagamento do IPVA nos prazos estabelecidos gera multa de 0,3% ao dia (até o 30º dia), e de 20% após o 30º dia. Os juros são calculados pela taxa Selic e incidem sobre o valor do imposto ou das parcelas, acrescido da multa.

SERVIDOR PÚBLICO

Os servidores públicos do Executivo estadual – militares e civis, ativos e inativos – e pensionistas que não receberam até 31 de dezembro passado qualquer parcela do 13° salário de 2019 poderão pagar o IPVA até o dia 31 de março de 2020.

A medida é válida para veículos que estejam registrados no Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) em nome do próprio servidor ou pensionista. A prorrogação é aplicada automaticamente, não sendo necessário pedido ou requerimento.

O desconto de 3% para o pagamento em cota única fica mantido para a quitação em qualquer data, até o limite de 31 de março de 2020. O servidor ou pensionista também pode optar por pagar em parcelas, em qualquer dia até a data-limite, porém, sem fazer jus ao desconto.

EXPECTATIVA DE ARRECADAÇÃO

A expectativa de arrecadação com o imposto neste ano é de R$ 6,01 bilhões, para um total de 10.893.302 veículos emplacados até 31 de dezembro de 2019. O incremento de arrecadação, em relação a 2019, é de 8% – R$ 445 milhões a mais. A frota tributável teve um aumento de 389 mil veículos (3,70%).

O superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais da SEF, Leônidas Marques, explica que o valor médio do IPVA sofreu queda de 2,96%, na comparação com o ano passado, em função da depreciação dos veículos. No entanto, o aumento previsto da arrecadação se dá em função da entrada dos veículos novos emplacados no Estado.

A apuração do valor venal da frota, que serve de base para o cálculo do IPVA, foi feita por técnicos da SEF, subsidiada por pesquisa de mercado da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

DESTINAÇÃO DO IPVA

Do total do valor apurado com o IPVA, 20% são repassados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb); 40% ao caixa único do Estado e 40% para o município de licenciamento do veículo.

TAXA DE LICENCIAMENTO

A Taxa de Renovação do Licenciamento Anual de Veículo (TRLAV) vence no dia 31 de março para todos os veículos. O valor é de R$ 105,78. Assim como o IPVA, o pagamento pode ser feito diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês dos agentes arrecadadores autorizados.

Para a TRLAV, a multa por atraso é de 0,15% ao dia (até o 30º dia), 9% do 31º até o 60º e 12% a partir do 61º dia. Os juros também são calculados pela Selic.

ALERTA

A Secretaria de Fazenda alerta que não envia boletos de IPVA para os contribuintes nem mensagens eletrônicas para e-mail ou celular contendo links para acesso à tabela ou emissão de guia de arrecadação. “É preciso ficar alerta contra os golpistas. Caso receba qualquer documento físico ou mensagem eletrônica, o cidadão deve descartar”, recomenda Leônidas Marques.

Expectativa de arrecadação em Caratinga

AUTOMÓVEL 19.667 R$14.683.335,60 CAMINHÃO 1.540 R$ 925.907,71 CAMINHONETE 3.386 R$ 3.959.299,44 MOTOCICLETA 13.512 R$ 1.296.730,10 MOTOR-CASA 1 R$ 1.621,44 ÔNIBUS 590 R$ 524.715,15

TOTAL: 21.391.609,44

Todas as cidades da circunscrição da AF Caratinga

Bom Jesus do Galho AUTOMOVEL 1.725 R$ 941.982,28 Bom Jesus do Galho CAMINHAO 119 R$ 44.726,45 Bom Jesus do Galho CAMINHONETE 322 R$ 266.210,51 Bom Jesus do Galho MOTOCICLETA 2.132 R$ 153.241,69 Bom Jesus do Galho ONIBUS 23 R$ 8.860,64 Caratinga AUTOMOVEL 19.667 R$ 14.683.335,60 Caratinga CAMINHAO 1.540 R$ 925.907,71 Caratinga CAMINHONETE 3.386 R$ 3.959.299,44 Caratinga MOTOCICLETA 13.512 R$ 1.296.730,10 Caratinga MOTOR-CASA 1 R$ 1.621,44 Caratinga ONIBUS 590 R$ 524.715,15 Córrego Novo AUTOMOVEL 305 R$ 175.927,81 Córrego Novo CAMINHAO 14 R$ 4.505,54 Córrego Novo CAMINHONETE 55 R$ 55.600,86 Córrego Novo MOTOCICLETA 467 R$ 33.322,10 Córrego Novo ONIBUS 7 R$ 2.892,90 Entre Folhas AUTOMOVEL 812 R$ 420.200,83 Entre Folhas CAMINHAO 70 R$ 28.550,10 Entre Folhas CAMINHONETE 174 R$ 170.679,81 Entre Folhas MOTOCICLETA 1.168 R$ 86.683,61 Entre Folhas ONIBUS 7 R$ 1.126,81 Imbé de Minas AUTOMOVEL 727 R$ 388.518,34 Imbé de Minas CAMINHAO 57 R$ 17.551,82 Imbé de Minas CAMINHONETE 192 R$ 148.488,14 Imbé de Minas MOTOCICLETA 1.178 R$ 86.662,90 Imbé de Minas ONIBUS 20 R$ 6.950,22 Piedade de Caratinga AUTOMOVEL 1.630 R$ 799.658,20 Piedade de Caratinga CAMINHAO 241 R$ 108.377,49 Piedade de Caratinga CAMINHONETE 434 R$ 399.078,49 Piedade de Caratinga MOTOCICLETA 1.506 R$ 125.118,17 Piedade de Caratinga ONIBUS 31 R$ 9.840,23 Santa Bárbara do Leste AUTOMOVEL 1.689 R$ 842.427,22 Santa Bárbara do Leste CAMINHAO 206 R$ 87.174,95 Santa Bárbara do Leste CAMINHONETE 447 R$ 324.656,58 Santa Bárbara do Leste MOTOCICLETA 1.478 R$ 102.852,24 Santa Bárbara do Leste ONIBUS 7 R$ 1.362,56 Santa Rita de Minas AUTOMOVEL 1.145 R$ 638.491,59 Santa Rita de Minas CAMINHAO 142 R$ 71.295,44 Santa Rita de Minas CAMINHONETE 236 R$ 241.699,26 Santa Rita de Minas MOTOCICLETA 853 R$ 65.577,47 Santa Rita de Minas ONIBUS 26 R$ 5.548,39 Ubaporanga AUTOMOVEL 1.975 R$ 1.106.942,80 Ubaporanga CAMINHAO 213 R$ 100.296,75 Ubaporanga CAMINHONETE 516 R$ 477.185,15 Ubaporanga MOTOCICLETA 1.836 R$ 147.164,80 Ubaporanga ONIBUS 33 R$ 10.339,72 Vargem Alegre AUTOMOVEL 773 R$ 513.917,13 Vargem Alegre CAMINHAO 93 R$ 71.268,49 Vargem Alegre CAMINHONETE 158 R$ 164.616,09 Vargem Alegre MOTOCICLETA 1.028 R$ 74.107,41 Vargem Alegre ONIBUS 11 R$ 3.428,65 Vermelho Novo AUTOMOVEL 886 R$ 516.864,45 Vermelho Novo CAMINHAO 121 R$ 40.529,52 Vermelho Novo CAMINHONETE 219 R$ 171.016,65 Vermelho Novo MOTOCICLETA 1.268 R$ 88.148,54 Vermelho Novo ONIBUS 30 R$ 12.720,59 67.501 R$ 31.755.997,82

