Vem aí mais uma Copa da Amizade

CARATINGA – Nos dias 25, 26, 27 e 28 deste mês, Caratinga será palco da 8ª edição da Copa da Amizade de futsal. Criada em 2015 pelos profissionais de educação física, Davi Tallert e Marina Pires, desde 2022 a competição passou a ser promovida pela Liga Caratinguense de Desportos, depois de uma pausa por causa da pandemia mundial do Covid 19. Desde então, a Copa da Amizade tem crescido a cada ano o número de participantes vindos de diversas cidades de Minas e Espírito Santo.

A competição conta com apoio de empresas parceiras que tornam possível um evento desse tamanho: Soares Supermercado, Its’Hotel, Quality Fruit, AR Uniformes, também conta com apoio da prefeitura de Caratinga, através da Secretaria de Educação, cedendo três escolas para alojamento de diversas delegações e o ginásio poliesportivo do Limoeiro que sediará boa parte dos jogos nos quatro dias de competição. Ginásio Alfeu Chaves no América Futebol Clube é outro local que abrigará jogos. A coordenação da Copa, também conta com apoio da Polícia Militar de MG, através do 62° Batalhão, que gentilmente também cedeu sua quadra para abrigar diversos jogos.

No final da 7ª edição em 2024, quando Marina Pires disse que no próximo ano seria a “a maior copa de todas”, ela não disse no sentido figurado.

A 8ª edição da Copa da Amizade de Futsal é a maior já planejada até o momento, com maior número de equipes, cidades, atletas e principalmente jogos, ao todo serão 126 jogos em 4 dias, nas quadras do Poliesportivo do Limoeiro, América, e 62º batalhão.

31 equipes diferentes = 63 times divididos em 7 categorias

19 cidades diferentes

900 atletas participantes

Mais de mil pessoas envolvidas

Movimentação no comércio, hotel, restaurantes, pontos turísticos

Copa sempre é realizada em período de férias escolares. Começou no ano de 2015 com intuito de ser um “2º jogos estudantis” e contou com a participação de escolas de Caratinga e das cidades vizinhas como Ubaporanga, São Sebastiao do Anta e Inhapim.

No ano seguinte com a participação do Clube Nacional de Regatas Alvarez Cabral de Espírito Santo o nível da competição se expandiu e foi-se criado o campeão geral, onde premeia-se a equipe com maior número de títulos em todas as categorias disputadas.

1º – 2015 – Não teve campeão geral

2º – 2016 – Alvares Cabral (ES)

3ª – 2017 – Bola na Rede (ES)

4ª – 2018 – Alvares Cabral (ES)

5ª – 2019 – Bola na Rede (ES)

6ª – 2022 – Bola na Rede (ES)

7ª – 2023 – Cettatic Sports

O campeão geral em 2024 será definido entre as categorias oficiais da competição (sub 08 a sub 16)

NOVIDADE

Pela primeira vez foi inserido na Copa da Amizade a categoria sub 18, nela iremos contar com a participação de equipe que irá disputar o Campeonato Mineiro da categoria: Ipatinga, e será uma categoria teste, para quem sabe assim, ficar inserida na competição a partir do próximo ano. Assim como foi realizado testes com as categorias adulto feminino, sub 17 feminino, chegou a hora dos garotos sub 18 terem a oportunidade.

AGRADECIMENTO

“Gostaria de agradecer a direção do América Futebol Clube, representada pela pessoa do André, que sempre mediu esforços para receber todos esses anos a Copa da Amizade de Futsal, o américa conta com uma das melhores estruturas do vale do aço, e está investindo e inovando em seu espaço, como por exemplo reforma do placar eletrônico etc”, diz a organização.

EQUIPE DE QUALIDADE

As últimas duas edições da Copa da Amizade de futsal o que se foi muito elogiado foi a equipe de apoio e arbitragem da competição, e esse ano não seria diferente, mantendo-se a base dos últimos dois anos a organização da copa da amizade.

Rogério Silva