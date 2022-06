Vem aí: “Buteco é Coisa Nossa 2022”

Prefeitura abre edital de inscrição de estabelecimentos para Circuito de Bares

CARATINGA– A Prefeitura de Caratinga lançou nesta segunda-feira (30), o edital para inscrição dos estabelecimentos interessados em participar do Circuito de Bares, que integra o evento “Buteco é Coisa Nossa 2022”, realizado pelo município em comemoração aos 174 Anos de Caratinga.

O “Buteco é Coisa Nossa 2022” é um concurso de caráter exclusivamente gastronômico e turístico, sem qualquer modalidade de sorteio, nem vinculado à aquisição ou uso de qualquer bem, realizado pela Prefeitura de Caratinga através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

O edital prevê que 12 estabelecimentos irão participar do festival gastronômico. Para participar do circuito, os estabelecimentos deveriam realizar o cadastro até às 18h de dia 30 de maio (ontem), no site do município www.caratinga.mg.gov.br. Os pratos concorrentes deverão ser ofertados no valor máximo de até R$ 30.

O circuito iniciará na próxima quinta-feira, dia 02 de junho, e seguirá até o dia 19 de junho. Conforme a prefeitura, o evento é uma oportunidade de oferecer ao público, a degustação de pratos usualmente servidos nos botecos e similares da cidade de Caratinga, “muitas vezes criado por seus proprietários e desconhecidos do grande público, atraindo não apenas os consumidores habituais, mas principalmente, novos clientes, incrementando o comércio e a renda dos estabelecimentos inscritos”.

O enceramento, que irá premiar os botecos mais bem avaliados pelos jurados, acontecerá nos dias 24 e 25 de junho, na Praça da Estação, com a apresentação de bandas locais. Serão considerados vencedores e premiados os botecos que atingirem os 3 melhores conceitos obtidos pelo julgamento técnico, conferindo-lhes os títulos de “Buteco Bronze”, “Buteco Prata”, “Buteco Ouro”, onde receberão os respectivos troféus.