Vem aí: ARTEIROS

Festival promete reacender a chama da arte em Caratinga

CARATINGA- Uma amostra da arte que se produz em Caratinga, em conjunto com artistas de outras partes de Minas e do Brasil, nas áreas de música, dança, cinema, artes plásticas, literatura e teatro. Essa é a proposta do “Arteiros – Festival Cultural de Caratinga”, que acontecerá de 14 a 24 de junho, dentro das comemorações do aniversário da cidade.

Durante o festival, serão realizadas atividades culturais, como shows musicais, apresentações teatrais e de dança, exposições de arte, feiras literárias, exibições cinematográficas, homenagens e oficinas de arte, em vários espaços: Casarão das Artes, Fórum antigo (rebatizado de “Fórum das Artes”), Coreto Ronaldinho Calazans, Praça da Estação, Centro Universitário de Caratinga, Instituto Hélio Amaral, Casa Viva Meraki, Escola de Artes Aplauso e, também, pelas ruas da cidade.

A programação é extensa e foi divulgada pelas redes sociais. A abertura será na sexta-feira (14), às 17h, com o Cortejo das Artes, quando todos os artistas participantes se vão se reunir na Praça da Estação para desfilar pela cidade. O show de abertura, previsto para às 20h, será com Betinho Antonieto.

O evento foi organizado de maneira totalmente colaborativa, com os curadores do evento utilizando seus contatos para conseguir reunir o máximo possível de atrações cobrindo todas as áreas: Camilo Lucas (Artes Plásticas – coordenador do projeto), Bia Mussi (Teatro), Nathan Vieira e Eroni Mendonça (Música), Juliana Anselmo (Dança), Vinícius Faria e Carlos Eduardo Gomes de Araújo (Cinema), Prof. Américo Galvão (Casarão das Artes), J. P. Shinoda (Arte Alternativa) e professor Eugênio Maria Gomes (Literatura – que conta ainda com a participação dos professores José Geraldo e Walber Souza, da Unec).

O “Arteiros” é promovido pela revista Jararaca Alegre junto à Prefeitura Municipal de Caratinga, como parte das comemorações do aniversário de Caratinga 2019. É parcialmente financiado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura (antiga Lei Rouanet), com patrocínio de DPC Distribuidor Atacadista e Irmão Supermercados, e conta com o apoio cultural de várias instituições, empresas e agentes culturais da cidade, que participam através de cachês simbólicos ou até mesmo de forma voluntária, pois o objetivo é “reacender na cidade a chama da arte”. O DIÁRIO traz um pouco sobre as principais atrações do evento.

19 de junho- Toninho Horta e Petrônio Souza

Do lendário “Clube da Esquina” para Caratinga, o Casarão das Artes receberá às 21h, o compositor, arranjador, produtor e guitarrista Toninho Horta, além do escritor e jornalista Petrônio Souza para uma noite de alto nível cultural musical e literário.

Lançamento do Songbook de Toninho Horta com debate seguido de apresentação musical; e do livro “Braço de Rio, Pedaço de Mar”, de Petrônio Souza. Participação especial: Flávio e Manoel Boca.

“Braço de Rio, Pedaço de Mar” é o terceiro livro de poesia de Petrônio Souza Gonçalves. São 244 poemas que falam do tempo, das buscas e das frustrações humanas. Segundo o prefácio do livro, assinado pelo músico Aldir Blanc: “Os trilhos que levam ao poeta Petrônio estão nas palmas das mãos dos seres humanos que sofrem”. A obra será lança durante o sarau de música e poesia que Petrônio realiza ao lado de Toninho Horta desde 2015.

20 de junho- Banda Lurex/Queen Cover

Lurex Queen Tribute foi formada em outubro de 2000 com a intenção de homenagear um dos maiores grupos de Rock de todos os tempos. Apresentação será às 22h, na Praça da Estação. A formação da banda conta com: Reinaldo Amand: vocal e teclado, Renato Amand: bateria e Voz, Francisco Rocha: Baixo e voz e Fil Ferrer – Guitarra, violão e voz.

22 de junho- Cleiton e Camargo

Dupla sertaneja sucesso dos anos 90, os compositores de “Agenda rabiscada” e “Na hora de amar” pertencem a uma tradição de músicas românticas, da qual também fazem parte duplas como João Paulo e Daniel e Gian e Giovani. O show está confirmado para às 23h30, na Praça da Estação.

Dupla Cleiton e Camargo (Foto: Divulgação)

23 de junho- Minas ao Luar- Os Incríveis

O grupo clássico da Jovem Guarda apresenta um show repleto de saudosismo em homenagem aos Anos Dourados do Brasil. Entre idas e vindas ‘Os Incríveis’ já contabiliza 55 anos de discografia, iniciada em 1963, quando o grupo paulistano ainda se chamava The Clevers. Em cena desde 1965 como o nome atual, a popular banda da Jovem Guarda voltou aos discos no segundo semestre de 2018.

Netinho (bateria, percussão e voz) é o único integrante que participou de todas as formações do grupo. Atualmente ele é acompanhado por Sandro Haick (guitarra, violão e voz), Leandro Weingaertner (baixo e voz), Rubinho Ribeiro (voz e guitarra), Wilson Teixeira (saxofones e flauta) e Bruno Cardozo (teclados). O show vai fazer parte do Minas ao Luar, às 22h.

A banda ‘Os Incríveis’ já contabiliza 55 anos de discografia, iniciada em 1963 (Foto: Divulgação)