Vem aí a 1ª Expedição do Rio Caratinga

Além de coletar dados sobre a situação ambiental do território, a ação pretende mobilizar as comunidades locais em favor da preservação da bacia

CARATINGA – Com o objetivo de compor um retrato inédito de um dos principais afluentes do Rio Doce, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga (CBH Caratinga) realizará sua primeira expedição. Um grupo de trabalho já está em campo para a iniciar a etapa de mobilização e elaboração do roteiro e a previsão é que a atividade ocorra em agosto deste ano.

Serão coletados dados sobre a qualidade da água do Rio Caratinga, um dos principais mananciais da Bacia do Rio Doce, que darão origem a um levantamento científico. Além disso, os organizadores esperam mobilizar as populações locais em prol da revitalização dos cursos d’água e nascentes e da melhoria socioambiental dos municípios visitados.

União de esforços potencializa a construção do planejamento

Desde segunda feira (2), os expedicionários estão percorrendo os municípios da Bacia do Rio Caratinga, desde sua nascente até a foz no Rio Doce, com o objetivo de identificar pontos de coleta para monitoramento do Índice de Qualidade da Água (IQA) e pontos estratégicos para mobilização da população em prol da revitalização e restauração da bacia.

A construção do roteiro da pré-expedição conta com o apoio do conselheiro do CBH Piracicaba Geraldo Magela (Dindão), idealizador da Expedição Piracicaba. “Iniciamos no dia 3 de fevereiro a pré-descida no hidroterritório. Visitamos a nascente histórica do Rio Caratinga, em Santa Bárbara do Leste, e percorremos as cidades de Santa Rita de Minas, Caratinga, Ubaporanga, Inhapim, Dom Cavati e Imbé de Minas. Passamos também pelos córregos do Peão, Santa Maria, Lage, Rio Alegre e Rio Preto. Até então, já identificamos um risco hídrico. Não chove há mais de 20 dias em toda a região do Alto Caratinga, em plena temporada das águas”, alerta Dindão.

Na avaliação do presidente do comitê, Thalles Castilho, além da importância do caráter científico da expedição, a iniciativa vai contribuir para otimizar ações voltadas para a gestão de recursos hídricos. “O conceito da expedição é muito relevante porque apresenta a situação da qualidade da água e ainda promove o interesse das comunidades em ações de preservação do Rio Caratinga”, afirma.

A etapa de construção do roteiro deve ser finalizada até o fim do mês de fevereiro. Os expedicionários também passarão por Tarumirim, Piedade de Caratinga, São Sebastião do Anta, Itanhomi e Conselheiro Pena.