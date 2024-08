Vem aí: 10ª edição do Circuito das Palmeiras

Competição acontece neste sábado (31), com largada e chegada na Praça da Estação

CARATINGA- Tudo começou em 2013, com apenas 180 corredores. De lá pra cá muita coisa mudou. Na 10ª edição do Circuito das Palmeiras (uma corrida tradicional de Caratinga) um recorde: 1.700 inscritos.

A corrida vai acontecer no próximo sábado (31). A programação é a seguinte: o entretenimento terá início a partir das 16h, na Praça da Estação. Às 17h será a concentração dos atletas. Às 18h, a largada do “Circuitinho Kids” – com crianças de 2 a 10 anos. E, às 19h30, é a largada da Corrida Adulto (de 5 e 10 KM) e da Caminhada (de 3 KM). Depois de tudo isso, haverá a premiação geral (do 1º ao 6º lugar, de 5 e 10 KM, masculino e feminino); e, também, entretenimento na praça, até às 23h. Uma banda será responsável por agitar a confraternização entre os atletas, apoiadores e frequentadores.

“Enquanto tiver acontecendo o Circuito, a Praça estará toda estruturada não só para os atletas que vão correr, mas também para os convidados. Os nossos apoiadores vão participar com tendas, ofertando serviços e produtos. Vale reforçar que o percurso desta edição teve uma pequena mudança, ou seja: a concentração não é mais na Praça da Catedral e sim na Praça da Estação (tanto a largada quanto a chegada). Os inscritos vão sair da Praça da Estação em sentido a Praça da Catedral, fazem o retorno lá, voltam pra Praça da Estação, seguem para a Avenida Dário Grossi e retornam para a Praça da Estação. É uma alteração que deixou o percurso mais rápido.”, explicou o organizador do evento, Fulvio Pires.

A partir de agora, o Circuito das Palmeiras é um evento homologado pela Federação Mineira de Atletismo.

Ao longo desses 10 anos, o Centro Universitário de Caratinga – mantido pela FUNEC – sempre esteve presente no evento. Nesta edição, os cursos de Educação Física, Nutrição e Fisioterapia serão parceiros tanto na arena do evento quanto nos pontos de logística que estão sendo montados durante o circuito.

O coordenador de Educação Física, Vagner Maciel, explicou como o curso participa do evento: “Os alunos trabalham como ponto de apoio em diversos locais do percurso da corrida, fazendo a entrega da hidratação para os atletas e a orientação em relação a algum tipo de necessidade momentânea que eles tenham. Além disso, é essencial que nosso acadêmico vivencie isso, já que ele pode colocar a teoria em prática, ao ajudar na organização de um evento.”

“O objetivo do curso de Nutrição é orientar os atletas em relação ao pré-treino – um preparatório para que eles tenham um percurso com qualidade e segurança. O alimento faz toda diferença no desempenho físico, principalmente o consumo daqueles têm um alto índice glicêmico e uma absorção imediata. Além desta orientação, também estaremos com nossa tenda para quem quiser conferir peso, estatura, aplicar avaliações nutricionais; e a mesa expositora dos alimentos pré e pós-treino.”, esclareceu a coordenadora do curso de Nutrição, Brunela Laignier.

Já o coordenador da Fisioterapia, Celso Júnior, disse que: “Assim como a Educação Física, nossos graduandos estarão em pontos de apoio, com staffs. E no estande, nossos alunos vão entregar aos atletas medidas de prevenção, alongamento, técnicas fisioterapêuticas que podem agregar e melhorar o desempenho ou o relaxamento do atleta pós lesão”.