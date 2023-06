Escritora e poetisa lança Verônica Moreira lança seu primeiro livro infantil

CARATINGA – No dia 27 de junho (terça-feira), às 19h, na sede do NUDOC, a escritora e poetisa Verônica Moreira lançará seu primeiro livro infantil, ‘Vekinha em… O Mistério do Coco”, pela Editora Littrera.

Segundo Verônica Moreira, o livro fala sobre as aventuras da personagem Vekinha na Rua do Sapo. Vekinha fica intrigada sobre como a água entrou dentro do coco, e decide investigar, descobrindo segredos surpreendentes sobre o coco e sobre a própria rua. “Além do mistério central, o livro também apresenta outras brincadeiras e atividades das crianças da Rua do Sapo, mostrando a importância da amizade, da criatividade e da imaginação na infância. Apesar de ser voltado para o público infantil, Vekinha Em… O Mistério do Coco pode ser uma leitura divertida e envolvente para adultos que desejam se reconectar com a inocência e a curiosidade da infância”.

Segundo a autora, o livro foi inspirado em fatos que ocorreram na sua infância, vivida na antiga Rua do Sapo, hoje conhecida como Rua Paulina Miranda, em Caratinga.

A AUTORA

Verônica Kelly Moreira Coelho, natural da cidade de Caratinga, é mais conhecida no meio Cultural e acadêmico como Verônica Moreira, é autora do livro ‘Jardim das Amoreiras’; Baronesa da Augustíssima e Soberana Casa Real e Imperial dos Godos de Oriente; Acadêmica Internacional, Delegada Cultural e Comendadora da FEBACLA – Federação Brasileira dos Acadêmicos das ciências, Letras e Artes; Acadêmica Efetiva da ACL- Academia Caratinguense de Letras; Acadêmica Correspondente na ACL – Academia Cruzeirense de Letras; ACL- Academia Caxambuense de letras; Acadêmica Internacional da AILB/AICLAB; Acadêmica Internacional de Ciências, Letras e Artes, Brasilis e Diretora de Cultura da mesma entidade; Embaixadora da Paz; Editora Setorial de Eventos e colunista do Jornal Cultural ROL; colunista do Internet Jornal e da Revista Internacional The Bard; coautora e, várias Antologias; coorganizadora da Antologia em Homenagem ao Bicentenário de Fiódor Dostoiévski e coorganizadora da Antologia ROLiana e da coletânea Tributo aos Grandes Nomes da Literatura Universal.