Veja quem são as autoridades brasileiras impedidas de sair de Israel após ataque a Irã

Espaço aéreo do país ficará fechado por pelo menos três dias; comitiva do Brasil participa de evento de segurança pública

Após ataques israelenses contra o Irã e ameaças de revides nesta sexta-feira (13 de junho), uma comitiva de brasileiros, entre eles, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), está impedida de sair do país. Durante a madrugada, o chefe do Executivo da capital mineira precisou se abrigar em um bunker após toque de sirenes alertando a população para buscar abrigo contra possíveis ataques iranianos. O espaço aéreo de Israel ficará fechado por pelo menos três dias.

O prefeito de Belo Horizonte e outras autoridades brasileiras viajaram ao país a convite do governo israelense, para conhecer tecnologias de defesa e segurança pública. Em Israel, a comitiva participa do Muni Expo/Muni Tour 2025, um evento realizado pela Federation of Local Authorities (Federação de Autoridades Locais, em tradução livre), que, além de projetos de segurança, traz também treinamentos na área de desenvolvimento urbano e rural e de liderança.

A conferência reúne prefeitos e gestores municipais, abordando tópicos relacionados ao setor municipal como transformação digital, cibersegurança, soluções comunitárias, energias renováveis, gestão de crises, planejamento urbano e infraestrutura.

Além de Damião, outros prefeitos, como o de João Pessoa (PB), Cícero Lucena (PP), e de Nova Friburgo (RJ), Johnny Maycon (PL), estão em Israel e precisaram se abrigar em bunkers, assim como a vice-prefeita de Divinópolis, Janete Aparecida (Avante), e o vice-prefeito de Uberlândia, Vanderlei Pelizer (PL). Outros representantes brasileiros e de outros países, como Argentina, Paraguai, Uruguai, Panamá, Guatemala e Colômbia, também estão no local.

Confira, abaixo, a lista de algumas autoridades que participam da comitiva brasileira e estão impedidas de sair de Israel por conta dos ataques:

Prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União)

Secretário de segurança de Belo Horizonte, Márcio Lobato

Vice-prefeito de Uberlândia, Vanderlei Pelizer (PL)

Vice-prefeita de Divinópolis, Janete Aparecida (Avante)

Prefeito de João Pessoa (PB), Cícero Lucena (PP)

Prefeito de Nova Friburgo (RJ), Johnny Maycon (PL)

Prefeito de Macaé (RJ), Welberth Rezende (Cidadania)

Vice-prefeita de Florianópolis, Maryanne Mattos (PL)

Vice-prefeita de Goiânia, tenente-coronel Cláudia Silva Lira (Avante)

Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo do Distrito Federal, Marco Antônio Costa

Secretária de Desenvolvimento Social do governo do Distrito Federal, Ana Paula Soares Marra

Secretário de Agricultura do governo do Distrito Federal, Rafael Bueno

Secretário executivo do Consórcio Brasil Central (composto pelo Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins), José Eduardo Pereira Filho

Fonte: O Tempo