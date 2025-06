Veja quem é a mineira morta em acidente de balão em SP

A psicóloga Juliana Alves Prado tinha 27 anos; ela e o marido estavam no balão que caiu na área rural de Capela do Alto, no interior de São Paulo

Juliana Alves Prado, de 27 anos, é a mineira que morreu na queda de balão na área rural de Capela do Alto, no interior de São Paulo, na manhã desse domingo (16/6). Juliana é natural de Pouso Alegre e estava no passeio com o marido Leandro Pereira, que ficou ferido no acidente. O casal foi até o interior de São Paulo para comemorar o Dia dos Namorados. Juliana e Leandro se casaram em setembro de 2024.

A mulher era psicóloga e funcionária da Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí. O órgão publicou uma nota de pesar lamentando a morte da psicóloga nas redes sociais. Juliana também trabalhava como psicóloga online. Por causa das suspeitas de que Juliana estava grávida, a polícia solicitou exames para confirmar a gestação.

Além de Juliana, outras 34 pessoas estavam dentro do balão na hora do acidente, incluindo o piloto e um auxiliar. O grupo que fazia o passeio de balão integrava uma excursão de Pouso Alegre e incluía parentes de um homem que pretendia pedir a namorada em casamento.