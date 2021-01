Veja o ranking das operadoras com o maior número de queixas na cidade

CARATINGA – A Agência Nacional de Telecomunicações facilita aos usuários um painel onde é possível visualizar o número de reclamações por operadora em qualquer região do país. A ferramenta oferece diferentes abas para que os usuários possam filtrar os dados de acordo com a sua região.

De acordo com uma análise feita pelo portal Podecomparar, a operadora que registrou o maior número de reclamações em Caratinga em 2020 foi a Oi que registrou 255 reclamações, em seguida está a Vivo com 171 queixas e na última posição está a Claro com 62. No gráfico, é possível observar que no ano de 2020 as operadoras registraram menos reclamações que no ano anterior.

Fazendo um comparativo, em 2019 a Oi registrou 403 reclamações, a Vivo 177 e a Claro 68. Mesmo em um ano difícil para todos os setores por conta da pandemia causada pelo coronavírus, as reclamações caíram.

Antes de registrar uma reclamação na Anatel é aconselhável que o cliente tente resolver qualquer questão diretamente com as operadoras, por meio dos canais de atendimento disponíveis, caso contrário o consumidor pode abrir uma reclamação na Anatel. A solicitação pode ser acompanhada pelo painel Anatel Consumidor.