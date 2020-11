Veja o quanto os candidatos já gastaram na campanha

DA REDAÇÃO- Os valores recebidos para campanha de candidatos à Caratinga nas Eleições 2020, vão de R$ 3.600 a mais de R$ 200.000, conforme dados parciais de prestação de contas disponíveis no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O prazo para a primeira prestação de contas se encerrou no dia 25 de outubro. Segundo o TSE, o limite de gastos para a campanha do Poder Executivo é de R$ 833.659,66.

De acordo com os dados, o candidato Dr. Giovanni (PSL) tem a maior receita declarada com R$ 222.000,00. A menor é de Cabo Fabiano Lima (Patriota), com R$ 3.600. Por outro lado, Dr. Welington (PSD) tem o total de R$ 102.000,00 em recursos e João Bosco (PT), declarou R$ 83.618,75.

Veja abaixo o levantamento feito pela reportagem com os dados em ordem alfabética dos candidatos:

Cabo Fabiano Lima (Patriota)

O candidato tem receita de R$ 3.600,00, sendo este quantitativo proveniente de recursos próprios. Até as 13h desta terça-feira (10), Cabo Fabiano tinha R$ 700,00 de despesa contratada, sendo o valor pago em produção de jingles, vinhetas e slogans.

Dr. Giovanni (PSL)

O candidato tem receita de R$ 222.000,00, sendo que 76.58% são doações de partido e 23.42% recursos próprios. Até às 13h desta terça-feira (10), Dr. Giovanni tinha R$ 132.373,75 de despesas contratadas, sendo o valor pago com publicidade por materiais impressos; criação e inclusão de páginas na internet; serviços contábeis; produção de programas de rádio, televisão ou vídeo e publicidade por adesivos.

Dr. Welington (PSD)

O candidato tem receita de R$ 102.000,00, sendo R$ 98.000 em recursos financeiros e R$ 4.000 em recursos estimáveis. São 46.08% em doações de pessoas físicas, 39.22% em recursos próprios e 14.71% em doações de partido. Até as 13h desta terça-feira (10), Dr. Welington tinha R$ 126.210,00 de despesas contratadas, sendo que R$ 81.206,00 foram pagas. Os investimentos foram feitos em publicidade por materiais impressos; publicidade por adesivos; serviços prestados por terceiros; despesa com impulsionamento de conteúdo; e cessão ou locação de veículos.

João Bosco (PT)

O candidato tem receita de R$ 83.618,75, sendo R$ 82.818,75 em recursos financeiros e R$ 800,00 em recursos estimáveis. São 98.95% em doações de partido, 0.96% em doações de pessoas físicas e 0.09% em recursos próprios. Até as 13h desta terça-feira (10), João Bosco tinha R$ 93.457,25 em despesas contratadas, sendo que já foram pagas R$ 82.804,75. Os investimentos foram em serviços prestados por terceiros, publicidade por materiais impressos, pesquisas ou testes eleitorais, correspondências e despesas postais e publicidade por adesivos.