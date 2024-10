Veja como foi a votação e o que disseram os candidatos à Prefeitura de Caratinga

CARATINGA- Os candidatos à Prefeitura de Caratinga registraram o seu voto pela manhã. O primeiro a votar foi Júlio Ribeiro (PRD), por volta das 8h30, na Escola Estadual Professor José Augusto Ferreira, mesmo local que os candidatos Johny Claudy (PSDB) e Rogério Soares (REPUBLICANOS) também registraram o voto, por volta das 10h. Pedro Leitão (PDT), votou na Escola Municipal Menino Jesus de Praga, assim como Dr. Giovanni (PL), que compareceu às 12h30.

Os candidatos conversaram com a imprensa e apresentaram suas expectativas:

“É o exercício da democracia. O cidadão tem que se envolver, tem que participar. Você cidadão que está em casa, que ainda não veio, venha participar. Não vote branco, não vote nulo. Não deixe de vir votar porque o exercício da democracia é o direito do cidadão. Isso aí é uma coisa linda que nós vivemos aqui no nosso país e lutamos para isso, para preservar isso. Foi uma campanha bastante acirrada, isso é normal. E faz parte também do jogo democrático. Da nossa parte, todos acompanharam nos debates, nos nossos programas de televisão, de mídia. Normalmente nós não temos o costume de atacar ninguém. Pelo contrário, nós respeitamos todos os candidatos. Tive o privilégio de ter excelentes pessoas concorrendo junto comigo nesse pleito e permitindo Deus, eu acredito que nós venceremos hoje”.

Dr. Giovanni (PL)

“Estou tranquilo, porque eu vejo que a grande vitória é o trajeto que a gente fez. O resultado é uma consequência que está na mão do povo, é ele que tem que escolher. Então, eu já me sinto vitorioso de ter chegado até aqui. Vocês que acompanharam de perto, viram a briga que a gente teve pra consolidar candidatura, mas a gente conseguiu chegar até aqui, contra um sistema inteiro e colocar o nome à disposição e ainda conseguir chegar ao final, votando. Pra mim é uma questão de orgulho, de privilégio. Eu sinto como um dever cumprido.

O povo precisa cada vez ficar mais esperto. Infelizmente hoje esse poder econômico acaba destruindo a democracia. Mas eu acho que falta um pouco da justiça, de começar a proibir, de começar a investigar mais. Eu acho que tem muito que melhorar, mas já é um passo um cara igual eu, sem fazer acordo nenhum, chegar até aqui. A campanha já foi feita, tudo já foi feito, eu não tenho que ficar em rua, eu não tenho que ficar em lugar nenhum, eu tenho que aguardar, mas eu já sei o resultado. Para mim o resultado já foi dado, para mim a vitória, não é a questão do resultado final da urna, mas a vitória do meu trabalho. Então eu já estou muito feliz, muito leve, muito tranquilo, muito confiante que Deus vai fazer o melhor. Eu sou dócil à vontade Dele, se for da vontade Dele, eu governar a cidade por quatro anos, vamos ter realmente o melhor prefeito que Caratinga já teve. Se não for da vontade Dele, vamos rezar para que quem entre lá possa dar o melhor para a população, principalmente para a população carente”.

“Trouxe a minha família junto comigo para ver a importância de a gente poder exercer o nosso direito. E vou ser sempre o exemplo para minhas filhas de exercer a democracia na nossa cidade, no nosso país. Peço a todas as pessoas que, independente do candidato que for votar, que venham, tragam a sua família, seja você o exemplo que você quer ser para as futuras gerações. Não um exemplo de omissão, mas um exemplo de poder exercer a sua cidadania. Foi uma caminhada muito tranquila, apesar dos desafios. No meu caso que quis seguir um caminho diferente do sistema político, foi um pouco mais complicado, mas cheguei aqui, o sentimento de dever cumprido e para mostrar para a sociedade, muito se diz que a política é um caminho muito sujo, é um lamaçal, mas você consegue, a pessoa de princípio, de valor, ela consegue passar por esse lamaçal sem se sujar e sem se contaminar. Que quem vier a governar, que governe com amor, principalmente para as pessoas que mais precisam”.

“Gente, eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de ser candidato pela minha cidade, muito feliz de ter feito uma campanha com tanta adesão. E eu acredito nesse processo, a eleição é um momento importante para o eleitor, para o cidadão de Caratinga escolher o seu representante nos próximos quatro anos. É um momento para a gente corrigir o rumo, é um momento para a gente sonhar, para a gente colocar esperança, para a gente colocar os nossos sonhos, para a gente realmente depositar na urna a nossa confiança no futuro. Então a gente está muito feliz de participar dessa eleição, de conversar com tanta gente, de rodar todos os bairros, de fazer uma campanha com verdade, com sinceridade, com honestidade. A gente está aqui para agradecer todo mundo, e confiar”.

“É um momento bacana, um momento decisivo. Tenho certeza que Caratinga irá fazer uma boa escolha. Fizemos uma campanha limpa, transparente, onde todos que participaram conosco, participaram no dia a dia muito felizes. Tenho certeza que hoje, domingo, Deus fará o de melhor para a minha vida, para a nossa vida e para a cidade. Estarei junto com minha família, meus pais, minhas irmãs. É um dia que a gente fica um pouco tenso normalmente, mas depois das 19h, já saberemos quem é o campeão”.