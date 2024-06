Veículos incendiados, tiros e perseguição: Teófilo Otoni vive mais um dia de terror por ação de criminosos

Facções rivais estão em guerra na cidade e Morro do Eucalipto é principal ponto de disputa.

A Polícia Militar procura por criminosos responsáveis por aterrorizar, na noite desta quinta-feira (27), moradores do Morro do Eucalipto, comunidade localizada do bairro Manoel Pimenta, em Teófilo Otoni.

De acordo com a PM, quatro criminosos de uma facção rival a que atua no morro, chegaram ao bairro em duas motocicletas e começaram a atirar no meio da rua, para “marcar presença”.

Em determinado momento, os bandidos se depararam com uma viatura e atiraram em direção aos policiais, que revidaram.

Os criminosos fugiram a pé. Depois, dois deles roubaram uma motocicleta de um morador e fugiram. Os outros dois se esconderam no bairro.

As motos que os bandidos usaram para entrar nos bairros foram incendiadas.

“As motocicletas usadas pelos criminosos para invadir o bairro foram queimadas pelos próprios moradores. Elas estavam cadastradas no sistema como veículos roubados”, afirmou Louzada, Tenente da Polícia Militar.