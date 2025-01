Veículos de UBV reforçam combate à dengue no território da SRS Manhuaçu

MANHUAÇU – Dois veículos equipados com sistemas de Ultra Baixo Volume (UBV) foram entregues pela Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Manhuaçu ao Consórcio Intermunicipal de Saúde (CISVERDE) para intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A entrega ocorreu na última quarta-feira (22) e beneficiará os 34 municípios que compõem a área de abrangência da SRS Manhuaçu.

Cada equipamento é composto por uma caminhonete pick-up 4×4 equipada com nebulizadores de aerossol a frio (UBV veicular), capazes de dispersar inseticidas em larga escala. O Consórcio Intermunicipal de Saúde (CISVERDE), fornecerá motoristas, enquanto os municípios serão responsáveis por designar técnicos que irão operar os equipamentos em suas localidades.

De acordo com o coordenador de Vigilância em Saúde da SRS Manhuaçu, Geraldo César Bastos, os veículos serão utilizados conforme a demanda apresentada pelos municípios, priorizando aqueles com cenários epidemiológicos mais graves. “O Comitê Regional de Enfrentamento das Arboviroses (CREA) analisará os pedidos e os planos de trabalho enviados pelos municípios para liberar os equipamentos de acordo com a necessidade”, explicou Bastos.

Além disso, uma capacitação será realizada ainda em janeiro para atualizar os técnicos municipais sobre o uso dos equipamentos, garantindo que o trabalho siga os critérios técnicos estabelecidos. Ernesto Grillo, referência técnica em arboviroses da SRS Manhuaçu, ressaltou que as ações complementares – como eliminação de focos de água parada, limpeza de terrenos e mobilização comunitária -, continuam sendo fundamentais para reduzir os índices de infestação.

O superintendente regional de saúde de Manhuaçu, Victor Carvalho Vieira, destacou que a supervisão do uso dos veículos será realizada pela equipe técnica da SRS. “O inseticida preconizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) será fornecido aos municípios pela unidade regional de saúde, e os novos equipamentos vão permitir uma aplicação mais eficiente do produto”, afirmou.

Investimento da SES-MG

Os recursos para a aquisição e operação dos veículos, no valor de R$ 1,02 milhão, foram repassados ao CISVERDE por meio da Resolução SES Nº 9.638/2024, após aprovação na Comissão Intergestores Bipartite (CIB). Essa entrega dos veículos representa um esforço do Governo de Minas para fortalecer as estratégias de combate às arboviroses e reduzir o impacto das doenças nas microrregiões de saúde de Manhuaçu e Carangola.

Por Antonio Rodrigues