Veículos clonados, arma e drogas apreendidos em Ipanema

IPANEMA- Durante operação Bacamarte, a equipe policial avistou um veículo Nissan/Versa de cor vermelha na rua Joaquim Murtinho, em Ipanema. Como já existiam informações que o automóvel poderia ser clonado e que um indivíduo da cidade de Simonésia, com ligação com autores e vítimas de vários homicídios que ocorreram na localidade estaria no veículo, a PM realizou a abordagem.

O condutor foi submetido a busca pessoal, e nada de ilícito foi encontrado, de igual forma para a busca veicular. Foi feito contato telefônico com o real proprietário do veículo e por meio de uma chamada de vídeo pelo aplicativo WhatsApp, ele mostrou imagens do veículo original em seu poder.

Foi então realizada a apreensão do veículo Nissan/versa, o qual foi removido. O abordado disse que trocou uma motocicleta Yamaha/XT660 pelo veículo Nissan com um barbeiro da cidade de Ipanema. Após ter sido preso, informou ter fugido de Simonésia para não ser vitimado. Com as características repassadas pelo condutor do Versa, a PM reconheceu o indivíduo indicado e realizou vistoria em seu local de trabalho.

Durante busca, a polícia localizou veículos estacionados em frente ao local, sendo que no VW/novo Gol TL MCV, cor prata, ao ser realizada a vistoria, foram identificadas diversas alterações em sua identificação, sendo por fim confirmado com a proprietária do veículo, por meio de uma chamada de vídeo, em que ela mostrou imagens do veículo original. Questionado, o autor relatou que a negociação envolveu uma “trivela” envolvendo diversos veículos.

Encerradas as diligências sobre os veículos, a PM realizou buscas na casa do indivíduo de Simonésia, que havia sido preso inicialmente. A companheira do acusado autorizou a entrada dos militares e durante as buscas foram localizados, uma pistola taurus .380 cromada, com numeração suprimida, alimentada com um carregador com nove munições, sendo duas calibre .380; sete calibre 9mm; caderno com anotações de movimentos do tráfico; duas maquininhas de cartão; quatro aparelhos celulares; substância análogas à maconha, cocaína e ecstasy.

O veículo Honda/civic lxs, cor preta, também de propriedade do conduzido, que se encontrava estacionado em frente sua residência, não pôde ser verificado por não ser possível abrir com uso do controle, sendo apreendido para verificação da perícia, pois os militares não conseguiram contato com o proprietário do veículo que está cadastrado no sistema. O veículo Honda/civic além da suspeita de clonagem, tem a possibilidade de possuir vestígios de outros crimes cometidos na cidade de Simonésia e foi apreendido.

Autores presos e materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Ipanema para providências cabíveis.