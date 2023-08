Veículos apreendidos em pátios do Vale do Aço vão a leilão

DA REDAÇÃO – A Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET), em parceria com a Polícia Civil, leiloará virtualmente, entre os dias 21 e 23 de agosto, 382 veículos apreendidos em pátios credenciados localizados nas cidades de Ipatinga (pátio do bairro Vila Celeste), Coronel Fabriciano (pátio no Córrego Alto) e Timóteo (pátio do bairro João XXIII).

Para participar do leilão é necessário estar previamente cadastrado no site do Detran-MG, por meio do preenchimento de dados pessoais e envio de documentação. O pagamento dos bens é efetuado via DAE, diretamente em instituição financeira. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo delegado regional da PC, Thiago Alves.

“Ao todo 222 lotes conservados e 160 lotes sucatas estarão disponíveis aos interessados, que poderão, entre o dia de amanhã (17/8) e sábado (19/8), visitar presencialmente os lotes disponíveis, indo pessoalmente aos pátios onde estão custodiados os bens. Os lotes sucatas só podem ser arrematados por empresas do ramo de desmonte, que estejam credenciadas no Detran-MG”, informa a nota divulgada.

O edital completo do leilão foi publicado no dia 4/8/2023, no Jornal Minas Gerais, e pode ser consultado também no site do Departamento de Trânsito de Minas Gerais. O evento foi organizado pela Comissão Especial de Leilão da 1ª Delegacia Regional de Polícia Ipatinga.

Endereços dos pátios credenciados:

-Pátio de Veículo Ipavale (Ipatinga) – Rua Tucanuçu, 1325 – Vila Celeste, Ipatinga.

-Pátio Auto Socorro Moraes (Cel. Fabriciano) – Rua Áustria, 769 – Córrego Alto, Cel. Fabriciano

-Pátio Auto Socorro Bruttu´s (Timóteo) – Rua Carmem Cotta, 3020, bairro João XXIII, Timóteo

Fonte: Diário do Aço