Veículo roubado no Espírito Santo é recuperado em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS – Durante operação de fiscalização realizada na tarde desse domingo (4), policiais militares recuperaram um veículo com registro de furto/roubo na região do Córrego Caparaó, em Santa Rita de Minas. O automóvel, um VW Gol Special de cor cinza, havia sido subtraído no estado do Espírito Santo.

A recuperação aconteceu quando militares que participavam da “Operação PMMG 250 anos: Maio Amarelo”, em conjunto com operações de repressão à desordem no trânsito e “Safra Segura”, realizavam patrulhamento nas proximidades do Posto Papa Léguas.

Durante a fiscalização, a equipe policial notou o veículo estacionado em local incomum no pátio do posto de combustíveis, aparentando estar escondido, o que despertou a atenção dos policiais.

Após encontrarem o carro destrancado, sem chave na ignição e com dois fios elétricos exposto, indicando uma possível ligação direta, os militares realizaram consulta ao Sistema da Base Nacional, e confirmaram que o veículo com placa de Vargem Alta/ES, possuía alerta de furto/roubo.

O Gol foi removido para o pátio credenciado do Detran, onde permanecerá à disposição das autoridades para os procedimentos legais necessários à sua devolução ao legítimo proprietário.

A Polícia Militar ressalta que ações integradas como esta são fundamentais para combater a criminalidade interestadual e garantir a segurança no trânsito. Até o momento, os responsáveis pelo furto/roubo e abandono do veículo não foram identificados, e as investigações seguem em andamento.

A corporação solicita que qualquer informação sobre veículos em situação suspeita seja comunicada imediatamente através do telefone 190.