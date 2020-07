Veículo incendiado no Santo Antônio

CARATINGA – Um Fiat Palio foi incendiado na madrugada de ontem. O veículo estava estacionado na rua Doutor Iza de Souza Lucas, bairro Santo Antônio. A suspeita é que o incêndio foi criminoso.

A guarnição da Polícia Militar deparou com o automóvel ainda em chamas, que foram apagadas por populares. O dono do veículo, 29 anos, relatou que próximo ao Fiat Uno tinha um galão com gasolina, mas este objeto foi consumido pelas chamas. A hipótese é que esse galão teria sido usado para atear fogo no automóvel.

O veículo foi parcialmente queimado, tendo várias partes danificadas com o fogo. A Polícia Militar fez levantamentos e chegou ao nome de dois suspeitos, mas eles não tinham sido detidos até o final dessa edição.