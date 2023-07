Veículo furtado recuperado durante festa em Vargem Alegre

VARGEM ALEGRE – Neste domingo (16), a Polícia Militar recuperou em Vargem Alegre um veículo furtado em Santana do Paraíso. No decorrer da ocorrência, um homem, 31 anos, foi preso e um menor, 16, foi apreendido.

Durante operação de prevenção a desordens no trânsito na 32ª Festa do Arroz, a PM recebeu informações de populares relatando que parou na rua Santa Luzia, um veículo Montana e que desceu um indivíduo suspeito. Populares também disseram que esse homem que fez contato com um menor e que eles se afastaram do veículo, aproximadamente, 500 metros e viraram a esquina, e que possivelmente estavam negociando drogas ilícitas.

A equipe da PM fez rastreamento e avistou o veículo. Ao ser feita consulta ao sistema informatizado, foi verificado que o veículo havia sito furtado no sábado (15), na cidade de Santana do Paraíso.

Na sequência, o motorista foi localizado junto do menor e foi ordenado que ambos se colocassem em posição de busca, mas o adolescente desobedeceu e tentou fugir, “passando pelo esgoto, pulando cercas de arame farpado, sendo alcançando pelos militares e vindo a entrar em vias de fato e resistência contra os militares, sendo necessária quebrar a resistência com socos, chutes e imobilização”, informou a PM.

Os envolvidos foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil em Caratinga. O veículo foi removido para o pátio da empresa rebocadora Fervel.