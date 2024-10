Veículo furtado em Santa Bárbara do Leste é recuperado em Simonésia

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Nesta quarta-feira (2), a Polícia Militar recuperou em Simonésia um veículo que havia sido furtado em Santa Bárbara do Leste. Um indivíduo foi detido pelos militares.

A PM foi acionada para atender ocorrência de furto de veículo no estacionamento de um supermercado em Santa Bárbara do Leste. A vítima, proprietária de uma caminhonete Strada de cor preta, relatou aos militares que havia deixado o veículo aberto e com a chave na ignição, facilitando a ação delituosa.

As câmeras de segurança do estabelecimento capturaram o momento do crime, permitindo que os militares identificassem o suspeito.

Diante das evidências, a Polícia Militar acionou uma operação de cerco e bloqueio, com troca de informações entre os destacamentos de Simonésia e Santa Bárbara do Leste. A ação integrada resultou na recuperação do veículo no Córrego São Simão do Rio Preto, em Simonésia, e na prisão do autor, um homem de 39 anos.

O autor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, enquanto o veículo foi removido para o pátio credenciado da cidade de Manhuaçu.

A Polícia Militar reforça a importância de medidas preventivas, “como evitar deixar veículos destrancados ou com a chave na ignição, para minimizar oportunidades de crimes dessa natureza”.