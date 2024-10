Veículo com registro de furto/roubo em Bom Jesus do Galho estava sendo usado para o tráfico de drogas

Fiat Strada foi recuperado pela polícia quando era dirigido por uma mulher inabilitada. Ela levava drogas e estava na companhia dos filhos

ANTÔNIO DIAS – Um veículo que havia registro de furto/roubo em Bom Jesus do Galho foi recuperado na madrugada desta quinta-feira (10) na AMG4005, trevo de Antônio Dias. O Fiat Strada foi recuperado pela polícia quando era dirigido por uma mulher, 33 anos, inabilitada. Ela levava drogas e estava na companhia dos filhos. A ação envolveu as polícias Rodoviária Federal e a Militar. Foram apreendidos três telefones celulares, 14 barras grandes e uma barra pequena de maconha.

Policiais militares em operação na rodovia AMG4005, trevo de acesso à BR-381, abordaram e fiscalizaram a caminhonete Fiat Strada Volcano, de prata, que apresentava placas da cidade de Rio Paranaíba e era conduzida por uma mulher.

A mulher afirmou aos policiais que era inabilitada e vinha da cidade de Uberlândia para encontrar-se com um indivíduo na cidade de Ipatinga. A mulher transportava no carro seus três filhos menores de idade. Ela tinha dirigido 746 quilômetros de distância, inclusive de madrugada.

Os policiais foram averiguar o que havia na caminhonete e se depararam com um parafuso da placa traseira frouxo, com indício de adulteração da placa do veículo. Uma pesquisa no sistema informatizado do Detran-MG apontou que a placa na Fiat Strada Volcano pertencia a outra caminhonete. A verdadeira placa era da cidade de Bom Jesus do Galho e constava uma sinalização de furto/roubo no distrito de Quartel do Sacramento.

Perguntada sobre o que continha a caixa que estava na caçamba da caminhonete, a motorista afirmou ser maconha e que estaria levando a carga sob encomenda para Ipatinga. Com a constatação foi dada voz de prisão à mulher, apreendida a droga e removida a caminhonete ao pátio credenciado em Coronel Fabriciano. Já as crianças ficaram sob responsabilidade da mãe do amásio da mulher e de uma conselheira tutelar.

Fonte: Diário do Aço