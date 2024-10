Veículo clonado é apreendido em Ubaporanga

UBAPORANGA- Na noite dessa quinta-feira(3), a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Pelotão de Ubaporanga, realizou a apreensão de um veículo clonado na rua Walter Valdelino Ferreira Tavares. A ação foi resultado de uma denúncia que indicava que um homem, morador da cidade, estaria na posse de um automóvel Tiggo clonado.

Após a denúncia, a equipe policial iniciou o rastreamento e localizou o veículo suspeito estacionado e destrancado.

Durante a vistoria no automóvel, foi constatado que o número do motor apresentava sinais de adulteração, o que confirmou a clonagem. Devido à irregularidade, o carro foi removido ao pátio credenciado para as devidas providências legais.

Os militares conseguiram contato com o proprietário do veículo original, que reside em Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Por meio de uma videochamada, o proprietário foi capaz de confirmar a originalidade de seu automóvel, que foi mostrado simultaneamente no vídeo.

O homem suspeito de estar na posse do veículo clonado, no entanto, não foi localizado até o momento.