Veículo clonado apreendido pela PRF de Realeza

MANHUAÇU – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo clonado na BR-116, em Realeza, distrito de Manhuaçu, na tarde do último sábado (28).

Durante a fiscalização, a equipe policial abordou uma Fiat Strada, de placas RFZ0A93, e identificou problemas em alguns elementos identificadores, como o número do chassi e nos vidros (fora do padrão para aquele veículo) e etiquetas. A equipe realizou uma inspeção minuciosa para encontrar os elementos identificadores originais e obteve como resultado o veículo de placa RFY-7J86 que possui registro de roubo e furto segundo o boletim de ocorrência, em 27/06/2022, município de Belo Horizonte.

O condutor do veículo afirmou que comprou o veículo de um homem chamado ‘‘João’’ no município de Caratinga. Ele achou o anúncio do veículo na internet e concretizou a negociação. Contou aos policiais que pagou 25 mil e pagaria mais 50 mil dividido em duas vezes. Ele alega ainda que faz aproximadamente 3 meses dessa compra e que depois do primeiro pagamento não conseguiu mais contato com o vendedor.

O autor e a testemunha foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. O veículo foi encaminhado para o pátio credenciado do Detran-MG.

Fonte: Portal Caparaó