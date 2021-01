Veículo clonado apreendido no Limoeiro

CARATINGA – Na tarde desta segunda-feira (25), um automóvel Onix foi apreendido pela Polícia Militar na avenida João Caetano do Nascimento, bairro Limoeiro. Foi constatado que o veículo é clonado.

Durante a operação Inquietação, a Polícia Militar recebeu informações que havia um Chevrolet Onix, possivelmente clonado, estacionado no bairro Limoeiro. Diante das informações, uma guarnição encontrou o veículo na avenida João Caetano do Nascimento. Em fiscalização foi constatado que o veículo era produto de furto/roubo e que foram trocados todos os números de chassi do veículo, bem como placas de identificação, ficando apenas o número de motor intacto. “Com este número obtivemos as informações necessárias para identificar o veículo”, frisou a PM.

O veículo foi recolhido ao pátio credenciado.