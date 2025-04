Veículo clonado apreendido no bairro Pouso Alegre

MANHUAÇU – No sábado (4), a Polícia Militar apreendeu um veículo clonado no bairro Pouso Alegre, em Manhuaçu. Um indivíduo, 31 anos, foi conduzido pelos militares.

Durante patrulhamento, a equipe do Grupo Especial para Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (Gepmor) abordou uma motocicleta, tendo o condutor ao perceber a aproximação policial, tentado se esconder entre outros veículos para evitar a abordagem.

Durante verificação junto ao sistema informatizado constatou-se tratar de veículo clonado.

Diante da situação, o autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para demais providências. A motocicleta foi removida ao pátio credenciado do Detran.