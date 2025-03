Veículo cai de viaduto e deixa três feridos em estado grave

REDUTO – Na tarde deste domingo (9), um grave acidente foi registrado no km 29 da BR-262, em Reduto, quando um carro caiu do viaduto que passa sobre a cidade. O veículo transportava três ocupantes, todos membros de uma família de Manhuaçu, que ficaram gravemente feridos.

Segundo informações iniciais, uma das vítimas, uma mulher ainda não identificada, foi lançada para fora do veículo durante a queda, sofrendo ferimentos gravíssimos. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada para atendimento médico.

Os outros dois ocupantes foram identificados como José Carlos Oliveira, de 59 anos, e Indiara, de 26 anos. Ambos foram resgatados por equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e ambulâncias do município de Reduto, sendo levados para unidades hospitalares da região.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas, e a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para investigar as circunstâncias da queda do veículo.

Fonte: Jailton Pereira – Portal Caparaó