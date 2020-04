Vargem-alegrense assassinado no Vale do Aço

Valdek Augusto residia em Ipatinga, onde tinha um bar

IPATINGA – O comerciante Valdek Augusto de Souza, 45 anos, foi morto na noite desta sexta-feira (17). O crime aconteceu na rua Campinas, bairro Veneza, em Ipatinga. Valdek foi morto a tiros. Ele era natural de Vargem Alegre.

A Polícia Militar foi informada a respeito de disparos de arma de fogo realizados na rua Campinas. Uma guarnição foi ao local e encontrou a vítima caída nas proximidades de uma escada. Valdek ainda estava consciente e contou que estava no interior de sua casa, quando foi surpreendido por um homem, que invadiu o imóvel e efetuou os disparos. Ele ainda disse que não estava sendo ameaçado e que não possuía divergências. A vítima perdia muito sangue e foi levada para o hospital Márcio Cunha, mas não resistiu os graves ferimentos e veio a óbito.

Uma testemunha relatou aos militares que escutou os disparos de arma. Ela acrescentou que viu um homem de pele clara, alto, trajando uma jaqueta de cor preta e aparentemente usava uma peruca loira, saindo da residência e embarcando em um Ford/Escort de cor prata que o aguardava estacionado na rua em frente à cada da vítima. Segundo levantamentos da PM, anexo a residência de Valdek tinha um bar de sua propriedade e havia denúncia de que naquele lugar funcionava “uma espécie de cassino com carteado”.

A Perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local e recolheu um celular, um projétil que estava alojado na parede do quarto e algumas cápsulas vazias de munições. Segundo laudo médico, a Valdek foi atingido seis vezes, sendo dois tiros nas costas, dois no ombro esquerdo, um na axila e outro no abdômen.

Nas proximidades de onde houve o crime existem câmeras de monitoramento e a polícia iria solicitar as imagens. Nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição.