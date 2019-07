Vargem Alegre recebe importantes obras

Administração municipal inaugurou ponte, reforma de praça e iluminação de avenida

VARGEM ALEGRE – O último final de semana foi movimentado em Vargem Alegre, muita festa para comemorar importantes obras, como construção de ponte, reforma e iluminação da praça e a nova iluminação da avenida Cândido Machado. Somente nas obras inauguradas foram investidos cerca de R$ 580 mil, entre recursos próprios e ementas parlamentares.

Num clima bem familiar, a administração de Vargem Alegre entregou a comunidade importantes obras: a ponte no córrego Passa Dez, que dá acesso aos municípios de Pingo D’água, Córrego Novo, entre outros; e a reforma e nova iluminação da Praça Israel Nunes, que fica bem no centro da cidade, além da nova iluminação na avenida Cândido Machado. A festa, voltada para as famílias e principalmente para crianças, aconteceu nos últimos dias 13 (sábado) e 14 (domingo). Shows, apresentações artísticas brincadeiras, Trenzinho da Alegria e diversos brinquedos foram montados na praça para comemorar as entregas das obras.

AUTORIDADES E CONVIDADOS

Diversas autoridades e convidados se fizeram presentes: prefeito Mário, vice-prefeito Dr. Josué Campos, ex-deputado Adalclever Lopes, representante dos deputado Sávio de Souza Cruz e Paulo Abi-Ackel, presidente da Câmara Municipal Joerso Marques Ferreira, o ‘Jó do Carmo’; vereadores de Vargem Alegre, vereador de Caratinga José Cordeiro de Oliveira, secretário municipal de Obras Reginaldo Franco, entre outros. Dentre os convidados estava ex-prefeito de Vargem Lesbon Marcelino, o ex-secretário de Obras de Caratinga Salatiel Ferreira Lúcio, que foi um dos idealizadores da construção da praça agora reformada, quando Vargem Alegre ainda era distrito de Caratinga. Salatiel destacou seu orgulho de ser filho da terra e do orgulho de ter lutado para a construção da praça, especialmente por acreditar que ela teve um dos melhores projetos de Minas Gerais.

IMPORTÂNCIA DAS OBRAS

Segundo o prefeito Neudmar Ferreira Campos, o ‘Mário’, a ponte inaugurada é de suma importância para Vargem Alegre e toda região, já que é o principal acesso, não só para zona rural do município, como para cidades vizinhas como Pingo D’água e Córrego Novo. “Já a reforma da praça tem sua importância histórica para cidade, sendo um dos principais cartões postais e local onde famílias frequentam”, observou o prefeito.

Mário ainda disse que “este ano não será possível a realização da tradicional Festa do Arroz devido ao momento financeiro que todas as prefeituras estão passando. Somente o estado deve em repasses para município mais de R$ 2 milhões. Estamos empenhados em manter os pagamentos em dia, especialmente os salários, para isso estamos administrando com coerência e muita economia para investir no que é essencial”.

Mário destacou ainda que o município já recebeu mais de vinte e um automotivos, entre automóveis, caminhão, trator e ônibus, durante seu atual mandato.

A ponte foi beneficiada com recursos do governo estadual através de emenda parlamentar do deputado estadual Sávio de Souza Cruz. A Praça contou com emenda parlamentar do ex-deputado estadual Adalclever Lopes, que esteve presente e falou da sua alegria em ser filho da cidade. Adalclever elogiou o prefeito de Vargem Alegre. ¨Mário tem uma habilidade incrível de administrar os recursos enviados, que são multiplicados em suas mãos”.