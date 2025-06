Vargem Alegre recebe Estação Cinema com exibição gratuita e estreia de documentário sobre a cidade

Projeto itinerante leva cinema nacional a praças públicas e valoriza história, memória e identidade local

VARGEM ALEGRE — A Praça Israel Nunes, no centro de Vargem Alegre, será transformada neste sábado (14) em sala de cinema a céu aberto com a chegada da Mostra Estação Cinema — Próxima Parada Vargem Alegre. O projeto leva exibições gratuitas de cinema nacional a diversas cidades mineiras, promovendo o acesso à cultura, à arte e à valorização da memória local.

O ponto alto da programação será a estreia do documentário “Vargem Alegre – Cultura, Tradição e História”, realizado por Alexandre Luna, com roteiro e direção de Nilmar Lage e direção de fotografia de Juca Madeira. O curta-metragem resgata memórias, tradições, história e vivências cotidianas da cidade, valorizando a identidade cultural dos moradores.

Além da estreia, o público poderá assistir a uma seleção de curtas-metragens brasileiros premiados, que abordam temas como infância, ancestralidade e tradições populares. Entre os títulos estão ‘A Menina Espantalho’, ‘Aurora’, ‘A Rua que Queria Ser Rio’, ‘Galinha ao Molho Pardo’, ‘A Bata do Milho’ e ‘Caçadores de Saci’.

A proposta da mostra é provocar identificação e reconhecimento nas comunidades. “O cinema na praça desperta um senso de pertencimento. As pessoas se veem nas telas, se escutam nas vozes e reconhecem seus modos de vida”, destaca Alexandre Luna, produtor executivo da Estação Cinema e um dos curadores.

Idealizadora do projeto, Shirley Maclane reforça o caráter democrático da iniciativa: “A Estação Cinema deixa como legado a valorização do que é nosso, da cultura que pulsa em cada canto do Brasil e de um público que merece ver e ser visto nas telas.”

O evento é gratuito, com tradução em Libras e estrutura pensada para acolher todos os públicos — moradores da sede e dos distritos, famílias, estudantes, jovens e idosos.

A Mostra Estação Cinema em Vargem Alegre é uma realização da Shirley Maclane Produções, com apoio da Prefeitura de Vargem Alegre, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, por meio da Lei Paulo Gustavo. A curadoria é de Alexandre Luna e Gabriel Loures, que também assina a produção ao lado da assistente Helena Nunes. Conta com a intérprete de Libras Vânia Coelho e a projeção é realizada pela Zip Produções. A assessoria de comunicação e o projeto gráfico levam a assinatura da designer e jornalista Goretti Nunes.