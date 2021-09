Vargem Alegre lança projeto “Bolsa Aprendizagem Profissional”

Foram oferecidos dois cursos de graduação gratuitos na área de Pedagogia e Administração. 60 alunos foram beneficiados

VARGEM ALEGRE – Foi inaugurado na última quarta-feira (01) no município de Vargem Alegre, em parceria com a Prefeitura Municipal, um polo da faculdade Alfa Unipac. Inicialmente foram disponibilizadas 60 vagas para os cursos de Pedagogia e Administração. Os sessenta alunos que se classificaram no processo seletivo e atenderam os requisitos, especialmente de vulnerabilidade social, receberam bolsa de estudo integral, custeadas pela prefeitura de Vargem Alegre.

O polo está localizado na avenida Cândido Machado nº 489 e conta com boa infraestrutura, como recepção, sala de aula, sala de informática, secretaria, entre outras. As aulas presenciais acontecerão duas vezes por semana. Os alunos contemplados estiveram presentes à cerimônia de inauguração e a satisfação em ingressar num curso superior era perceptível.

A prefeita de Vargem Alegre Maria Cecilia se emocionou em sua fala, agradeceu a Deus, ao presidente da Câmara, vereadores, deputado estadual Neilando Pimenta, a equipe de trabalho da prefeitura, ao seu filho por ser seu braço direito, e a toda família, “Tudo começou com um sonho, sonho que se tornou uma promessa de campanha, cumprido agora com esta inauguração. Acredito que a educação abre as portas para o mundo”, disse, ressaltando que a acessibilidade ao curso superior é um grande ganho não só pela economia do aluno não precisar se deslocar da cidade, mas também pelo tempo que o deslocamento causa. “A parceria do legislativo foi fundamental para esta vitória, com certeza outros cursos virão para Vargem Alegre”, observou.

Clarisse de Castro Serqueira, secretária de Ação Social, enalteceu o projeto. “Importante não só para diminuir a desigualdade social, mas também para colocar os alunos da melhor forma no mercado de trabalho. Estas bolsas proporcionarão aos alunos com vulnerabilidade social a não abandonarem o curso no meio do caminho por falta de condição financeira”.

O presidente da Câmara Municipal, Cleber dos Reis Franco, destacou a atuação da Câmara para aprovação do projeto. “Falar deste projeto é uma grande honra. A prefeita solicitou urgência na votação do projeto, estávamos em recesso na Câmara, os vereadores se sensibilizaram com o projeto e podemos aprovar no menor tempo possível. Ter a primeira faculdade no município é muito gratificante. A união de todos foi essencial”, ressaltou.

A diretora acadêmica da Alfa Unipac, Cristhiane Leão, explicou que cursos como os de Pedagogia e Administração vêm ao encontro das necessidades do mercado, por isso foram escolhidos para iniciar o projeto. Segundo a diretora, outros cursos serão incluídos.

O projeto tem a pretensão de ser expandido a outros cursos, gerando mais vagas. Como relata a vereadora Marlise Almeida Da Silveira. “Todos os vereadores se empenharam para que o projeto fosse votado e aprovado com urgência, pedimos inserir os cursos de Ciências Contábeis e Direito. Alguns critérios foram incluídos para se inscrever, como ter renda máxima 1.200 reais, serem cadastrados no CadÚnico, e coloquei emenda para que os profissionais efetivos e os contratados fossem contemplados. Vargem Alegre já é conhecida pelos munícipes que amam estudar, com este projeto a qualificação profissional no município vai aumentar ainda mais”.

Para a secretária de Educação, Urlenise Clarice de Castro Cerqueira, a importância dos estudantes não precisarem se deslocar para outros municípios será um ganho extraordinário. “A maioria trabalha e não dispõem de muito tempo, a gratuidade do curso é muito positivo para que pessoas que não tem condições financeira concluírem o curso superior. Com esta melhoria no ensino toda a comunidade ganha”.

