Vargem Alegre inicia entrega de escrituras

Programa de legalização de lotes conclui mais uma etapa, e Prefeitura prepara nova planta para registro de mais 1.300 lotes

VARGEM ALEGRE – A Prefeitura de Vargem Alegre iniciou a entrega de escrituras a moradores que aderiram ao programa de regularização fundiária urbana, e deu mais um passo decisivo para legalização dos imóveis do município. Os primeiros títulos de propriedade, com registros no Cartório de Imóveis de Caratinga, foram entregues na tarde desta quarta-feira (16), em solenidade realizada na praça Israel Nunes, no centro da cidade.

Nessa primeira etapa foram contemplados dezenas de moradores do bairro Crispim Elias, por onde foi iniciado o programa de legalização dos lotes, pioneiro na região de Caratinga. Nos próximos dias, a Prefeitura de Vargem Alegre encaminhará para registro no Cartório uma nova planta de parcelamento, com aproximadamente 1.300 lotes, em vários pontos da cidade.

O prefeito Neudmar Campos – Mário comemorou o que considera “uma grande vitória para toda a população”. Ele disse que o trabalho está em ritmo acelerado, com grande adesão da população de Vargem Alegre. “Estamos começando a colher os frutos”, observou o prefeito, cujas “coragem e ousadia” foram destacadas pelo presidente da Câmara Municipal, Jó do Carmo. “Esse trabalho é muito importante para a cidade, a realização de um sonho da população”, completou o vereador.

“Essa vitória é resultado de um grande esforço, de todos nós, para permitir que os moradores possam receber as Escrituras dos seus terrenos, que hoje estão em nome do município. Estamos regularizando essa situação e garantindo o direito à propriedade desses lotes e protegendo o patrimônio de cada família, não se deixem levar por politicagem, as escrituras que aqui estão sendo entregues é prova que estamos trabalhando sério”, resumiu o prefeito Mário.

Conforme o prefeito de Vargem Alegre, novas escrituras serão entregues em breve, à medida em que forem liberadas pelo Cartório de Registro de Imóveis de Caratinga. “É um trabalho sério, feito por empresa especializada, que vai corrigir uma antiga distorção, além de valorizar os imóveis e permitir que seus proprietários possam ter acesso a linhas de financiamento para construção, reforma e ampliação de suas casas”, concluiu o prefeito.

EMOÇÃO

Os primeiros moradores a receberem as escrituras dos seus imóveis não esconderam a alegria e a emoção, como a dona de casa Irene Maria Gonçalves Mendes, para quem o documento de propriedade do seu lote representa “a realização de um sonho, de ser dona da minha casa”. Viúva, ela lembrou que construiu sua casa por etapas, com dificuldade, e que o documento de propriedade é “uma bênção”. “Agora, com a Escritura, estou muito feliz e realizada por garantir o patrimônio meu e dos meus filhos”, comemorou.

Acompanhado da esposa Maria dos Santos Ferreira, o aposentado José Ferreira dos Santos Filhos também fez questão de destacar a importância da Escritura e do trabalho feito pela Prefeitura de Vargem Alegre para legalização dos imóveis do município. “Muita gente tentou, anos atrás, fazer o documento dos lotes, mas era muito difícil e caro. Com esse projeto da Prefeitura tudo ficou mais fácil, com rapidez e condições bastante vantajosas para todo mundo”, ressaltou José Ferreira.

Segundo a administração municipal, o trabalho de legalização dos lotes está sendo feito por etapas, até beneficiar todos os bairros de Vargem Alegre. Moradores que quiserem aderir ao programa, que oferece uma série de benefícios, como isenção de impostos e taxas cartoriais, podem procurar o escritório de regularização, na avenida Cândido Machado, nº 125, no centro da cidade de Vargem Alegre.