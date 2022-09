Vice-prefeito de Vargem Alegre renuncia ao cargo

VARGEM ALEGRE- Ed Wilson Rodrigues Martins, o ‘Dr. Rodrigues’ (PSD), que ocupava o cargo de vice-prefeito da cidade de Vargem Alegre, renunciou ao cargo. A carta-renúncia foi entregue ao presidente da Câmara, Cleber dos Reis Franco, que encaminhou para o gabinete da Prefeitura no fim do expediente de quarta-feira (14).

Em sua carta, Ed Wilson citou como justificativa para deixar o cargo em seu segundo ano de mandato “discordar de atos e atitudes tomadas pela administração, tanto no poder executivo, quanto legislativo”.

Ao tomar conhecimento da decisão, a prefeita Maria Cecília da Costa Garcia, a Cilinha (PSD) em respeito aos cidadãos vargem-alegrenses, emitiu o seguinte comunicado:

“Cientes da renúncia do vice-prefeito, reafirmamos nosso compromisso assumido com o povo de Vargem Alegre que nos honrou com o mandato, depositando neste grupo sua confiança para administrar a cidade. Sempre pautamos nossos atos pela transparência, pelo respeito ao cidadão, pelo diálogo, pelo cumprimento da lei e dos princípios. Sempre atuamos visando a eficiência, fazendo o mais com o menos, talvez agir estritamente conforme a lei determina tenha frustrado a expectativa de alguns. O povo de Vargem Alegre é merecedor de respeito e merece uma administração que seja instrumento de mudança em sua vida, sempre agiremos visando o melhor para o povo. Precisamos “construir pontes” e não fomentar a ruptura e a divisão por vaidades e interesses meramente pessoais. Respeitamos a decisão do vice-prefeito, desejamos sucesso em sua jornada na mesma intensidade que repudiamos a intenção da utilização política de um ato de ruptura com o compromisso firmado com o povo de Vargem Alegre. Eu afirmo à população que nunca os abandonarei e estarei ao lado do povo para enfrentar as lutas diárias e trazer as melhorias almejadas para nossa terra querida”.